Así va la última del Apertura, que comienza hoy en Tacural

Anoche tuvo lugar la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol y quedó definido el programa de partidos para la novena y última fecha del torneo Apertura de Primera A. Ambas zonas llegan a este último capítulo con dos líderes, en caso de persistir la igualdad para definir el 1 se deberá desempatar a partido único en cancha neutral. Incluso, en la zona B, se podría dar un triple empate (si empatan sus partidos Unión y Ben Hur, y gana Peñarol), lo cual desencadenaría en un petit torneo entre los tres para definir quién se queda con el boleto a la final ante el ganador de la zona A, que definen Sportivo Norte y Libertad de Sunchales.

Cualquier desempate que se deba jugar se disputará el próximo miércoles 24 de mayo, en cancha a designar.



HOY: 21.30hs Dep. Tacural vs Arg. Quilmes



JUEVES 18/05: 21.00hs 9 de Julio vs Ben Hur, Argentino de Humberto vs Unión de Sunchales, Peñarol vs Ferrocarril del Estado; 21.30hs Atlético de Rafaela vs Florida de Clucellas (en cancha de Quilmes, estadio Agustín Giuliani).



VIERNES 19/05: 22.00hs Brown de San Vicente vs Atlético de María Juana



DOMINGO 21/05: 15.30hs Sportivo Norte vs Deportivo Ramona, Dep. Libertad vs Argentino de Vila, Dep. Josefina vs Dep. Aldao.



LAS POSICIONES:



ZONA A: Sportivo Norte 20, puntos; Libertad 20; Arg. de Vila 16; Arg. Quilmes 11; Dep. Tacural 11; Dep. Josefina 9; Dep. Aldao 7; Dep. Ramona 7; 9 de Julio 4.



ZONA B: Unión de Sunchales 15, puntos; Ben Hur 15; Peñarol 13; Atlético de Rafaela 11; Ferrocarril del Estado 11; Florida de Clucellas 10; Atlético María Juana 9; Pardo de San Vicente 8; Florida de Clucellas 7; Arg. de Humberto 1.