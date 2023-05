Robó casi medio millón de pesos con una pistola de juguete: preso

Un hombre que es investigado por el robo de 545.000 pesos cometido el viernes pasado en un local comercial de la ciudad de Santa Fe, utilizando para concretar el hecho un arma de fuego de utilería, quedó en prisión preventiva.

A pedido de la Fiscalía Regional Nº 1, el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Leandro Lazzarini, ordenó la cautelar en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) valoró que “el magistrado hizo lugar a nuestro pedido y rechazó medidas alternativas propuestas por la Defensa porque no eran suficientes para mitigar los riesgos procesales”.



ARMA DE UTILERÍA

La Fiscalía indicó que “el imputado, cuyas iniciales son LCA, llevó a cabo la conducta ilícita alrededor de las 21:30 del viernes, cuando el negocio estaba por cerrar sus puertas”, y precisó que “el robo tuvo lugar en la esquina de J.J. Paso y San Lorenzo [de Santa Fe]”. En tal sentido, se agregó que “actuó con un acompañante que aún no logró ser identificado”.

En la audiencia se relató que “los atacantes ingresaron de forma violenta, amenazaron a un hombre y una mujer que son empleados del local y les pidieron dinero”, y se remarcó que “mientras los amedrentaban con un arma de fuego de utilería, los obligaron a tirarse al piso”.

“Tras apropiarse de un teléfono celular, la llave de un automóvil y 45.000 pesos en efectivo pertenecientes a las víctimas, los investigados les exigieron la entrega de la recaudación del comercio”, se aseguró. “Producto de la intimidación, finalmente se apoderaron ilegítimamente de 500.000 pesos más, que era el saldo del día”, se detalló.



APREHENSIÓN

El MPA señaló que “el imputado y el otro coautor escaparon del negocio tras cometer el robo”, y aclaró que “quien quedó en prisión preventiva fue retenido en la vía pública por la pareja de una empleada”. Al respecto, se valoró que “minutos después llegaron al lugar agentes policiales que aprehendieron al investigado”.

Al hombre de iniciales LCA se le endilgó la autoría de robo calificado (por el uso de arma de fuego de utilería).



EN ESPERANZA: CON

REVÓLVER EN RUTA 70

Un hombre de 27 años identificado como Leandro Germán Molina fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por haber portado ilegítimamente un arma de fuego en Esperanza (departamento Las Colonias), informó oficialmente el MPA.

La investigación que permitió llegar a la condena estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Esperanza de la Fiscalía Regional Nº 1. Según se informó, “a raíz de un antecedente penal condenatorio, Molina fue declarado reincidente”.



REVÓLVER

El hecho ilícito fue el jueves 20 de octubre del año pasado alrededor de las 18:00. El MPA relató que “el condenado cometió el delito mientras transitaba por la ruta provincial número 70 en una moto que era conducida por otra persona”.

“A la altura del kilómetro 7 de la ruta, agentes policiales solicitaron al motociclista que detuviera la marcha y, en el marco de un control de rutina, advirtieron que Molina llevaba consigo un arma de fuego”, se expuso. “Se trataba de un revólver calibre 38 cargado con cinco municiones sin percutar”, se detalló y se aclaró que “lo tenía dentro de una mochila y en condiciones de uso inmediato”.

De acuerdo con lo constatado por los miembros de la fuerza de seguridad, el condenado no contaba con la correspondiente autorización legal para portar el arma.



JUICIO

ABREVIADO

Al hombre de 27 años se le impuso la pena como autor de portación ilegítima de arma de fuego de guerra. Así lo ordenó la jueza Susana Luna en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Por su parte, la Defensa aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía, el monto y el modo de ejecución de la pena y la modalidad del juicio.