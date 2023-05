La "Crema" ya tiene árbitro para su visita a Chaco For Ever

Los dirigidos por Ezequiel Medrán se preparan para el juego del sábado, 21.30 hs., ante Chaco For Ever, en Resistencia.

Atlético de Rafaela trabaja con la cabeza puesta en su próximo objetivo: Chaco For Ever. El plantel que conduce Ezequiel Medrán trabajó en la mañana de ayer en el predio Tito Bartomioli y hoy lo volverá a hacer. Este miércoles habrá algunos minutos de fútbol donde el DT empezará a develar el 11 que tiene en mente para el encuentro del sábado a las 21.30 hs.

En la tarde de ayer AFA designó los árbitros y para dicho juego, por la fecha 15 de la zona B de la Primera Nacional, fue sorteado Andrés Gariano.

El historial del rionegrino (nacido en Bariloche) arbitrando a Atlético no es muy favorable. La Crema apenas pudo ganar 1 de los 9 juegos que lo tuvo como árbitro principal; luego cosechó 5 caídas y 3 empates.

Gariano tendrá como asistentes a Matías Bianchi y Daniel Zamora, y como cuarto irá Federico Guaymas.



EL RIVAL



Chaco For Ever viene de perder 3-0 con Estudiantes de Buenos Aires, en Caseros y así extendió la racha negativa de visitante a 12 juegos sin poder ganar (1 empate y 11 derrotas). Allí se explica, en alguna medida, su posición en el último lugar de la tabla de la zona B, aunque de local suma una racha de 12 juegos sin caídas, con 7 victorias y 5 empates.