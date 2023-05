El 'Colo' Soloa, sobre sus 100 partidos en Atlético: "Siempre voy a estar agradecido"

El mediocampista mendocino Facundo Soloa cumplió el último sábado 100 partidos en Atlético de Rafaela, en el cotejo ante Independiente Rivadavia, por la fecha 14 de la Primera Nacional, en su zona B.



El ‘Colo’, que en el profesionalismo también supo vestir la casaca de Guillermo Brown de Puerto Madryn (pasó a préstamo desde la Crema una temporada), fue homenajeado por la directiva albiceleste y recibió una gran ovación de parte de los hinchas, que colmaron el Monumental para lo que a la postre terminó siendo derrota 3-1; y la fiesta no pudo ser completa…



“Me quedo con mucha lástima, hubiese preferido que se de con una victoria; con algo de culpa también por esa desatención en el primer gol”, contó Facundo Soloa tras la caída ante la Lepra mendocina, y cumplir sus 100 partidos en Atlético de Rafaela.



“Era un partido que necesitábamos ganar para que no nos pasen, principalmente, y no se nos aproximen los que vienen ahí abajo”, se volvió a lamentar Soloa, que fiel a su estilo, también no ocultó su bronca ante la acción del minuto inicial:

“Se dio un partido raro, el primer gol me agarra un poco de culpa, saco la vista de la pelota, termino cometiendo falta, es mérito del jugador que pateó, que hizo un golazo, la verdad que fue un poco de mala suerte también, pero me quedo con esa bronca por esa falta, esa desconcentración que no debe pasar, me hago responsable de eso”. Y agregó: “Después supimos manejar el partido, lo pudimos empatar, generamos unas cuantas como para pasar al frente pero no se pudo dar”.



-¿Los sorprendió en algo Independiente Rivadavia?



-No, la verdad que no, sabíamos a lo que jugaban, lo que podían dar, que tienen al goleador del torneo. En el primer tiempo más allá de ese gol creo que no llegaron más y nosotros tuvimos 4 o 5 claras, hasta que lo empatamos. Nos faltó esa última puntada para poder marcar la diferencia. Y ellos fueron más efectivos, supieron golpear en los momentos justos. Sabíamos que era un equipo duro.



-Quedan tres partidos para cerrar la primera rueda. ¿Cuál es el principal objetivo?



-Tenemos un objetivo claro y es de terminar la primera ronda en los principales puestos, donde nos venimos viendo y tenemos que tratar de sostenernos. Son detalles que tenemos que mejorar, sabemos que falta mucho pero no hay que ser conformistas, siempre hay que ir por más, tenemos que mejorar, trabajar día a día. Teníamos un mano a mano y se lo llevaron ellos.



-El próximo rival, Chaco For Ever, de lo peor de la categoría hasta el momento...



-Si, pero más allá de la posición que ocupen te imponen, son todos los equipos complicados, partidos difíciles. Pero tenemos que pensar en nosotros y vamos a tener que ir a recuperar lo que hemos perdido en casa.



-Pasaste por muchas desde tu llegada en 2014. ¿Pensaste que ibas a cumplir 100 partidos con esta camiseta?



-Fue muy difícil todo lo que pasé acá, se me vienen recuerdos de todo tipo. Me vine muy chico de Mendoza, dejando familia, amigos y persiguiendo este sueño. No imaginaba este momento, fue mucha gente la que me ayudó y voy a estar siempre agradecidos a todos ellos, me ayudaron a progresar, cumplir este sueño y me llena el alma.



-¿Tu salida a Puerto Madryn fue un quiebre en tu carrera?



Sin dudas. Me sirvió mucho, uno crece cuando le suceden esas cosas, me acompañó en la confianza; antes tenía muchas lesiones, no venía en mi mejor momento y me tocó irme para sumar confianza, me fue bien y en ese regreso fue otra cosa.



FACUNDO SOLOA. Nacido el 4 de noviembre de 1996, en La Colonia, Mendoza. Llegó a Rafaela en el 2014 para sumarse a las Inferiores de Atlético, donde formó parte de la pensión de la 'Crema'. Su debut en primera división fue el 15 de agosto del 2016 en la victoria por 3 a 2 ante Racing Club de Avellaneda en el Estadio Monumental. El 25 de junio del 2017 convirtió ante Sarmiento de Junín su único gol en la máxima categoría.