No hubo ensayos por la lluvia en Indianápolis

La espera para tener al argentino Agustín Canapino oficialmente en las 500 Millas de Indianápolis es un poco más larga. La acción en pista no se pudo desarrollar en el mítico óvalo por condiciones climáticas adversas, como en el caso particular de la lluvia en una pista donde se transita a más de 350 km/h con los autos de Indycar. La actividad se retomará este miércoles a las 13 de nuestro país.

El arrecifeño que debutó este año de la mano del Juncos Hoolinger Racing mostró públicamente su decoración especial para la carrera más famosa del mundo y fue furor. En caso de ingresar entre los 33 mejores podrá tener un lugar en la grilla de partida el domingo 28 de mayo ante 350.000 personas en el Indianápolis Motor Speedway y millones de espectadores de más de 180 países.

Habrá 15 minutos para que los pilotos realicen vueltas de instalación por la mañana mientras que luego se dedicará un espacio de 1h45m a Richard Clayton Enerson para que pueda cumplir con su Programa de Orientación para Novatos sobre el #50 del Abel Motorsports. Pasado el mediodía, se espera contar con cuatro horas de pista libre para los 34 inscriptos.

Cabe recordar que Marcus Ericsson fue el último vencedor de las «500», en lo que significó el primer triunfo para el sueco en dicha carrera y el quinto para el equipo de Chip Ganassi. Otros ex ganadores buscarán su lugar, incluido el cuatro veces ganador Helio Castroneves (2001, 2002, 2009, 2021) y al dos veces vencedor Takuma Sato (2017, 2020), además de Scott Dixon (2008), Tony Kanaan (2013), Ryan Hunter-Reay (2014), Alexander Rossi (2016), Will Power (2018) y Simon Pagenaud (2019).