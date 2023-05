Hockey: se jugaron tres partidos

Parcialmente se disputó el fin de semana la penúltima fecha del torneo Apertura de la Zona Rafaela de la FOSH, ya que quedó pendiente el duelo entre los dos 9 de Julio, de Rafaela y Morteros.

En el sintético de nuestra ciudad, CRAR igualó 2 a 2 con Sportivo Norte. Los goles del local fueron de Guillermina Astudillo y Elena Brown, mientras que para el equipo sportivense anotaron Daiana Trulli y Luisina Russo. Por penales austrianos ganó CRAR 2 a 1 llevándose el bonus.

En Intermedia ganó CRAR 5 a 0 con goles de Julieta Fernández -2-, Caterina Strauss -2- y Sharon Leiva. En Sub 12 también se impuso el equipo Verde por 4 a 0 con goles de Ambar González -2-, Lucía Gorosito y Selene Ruatta.

Otro de los encuentros fue jugado en San Francisco, donde Charabones y Juventud de Humboldt igualaron 2 a 2. Para el local anotó Paulina Funes los tantos, mientras que para el elenco de Humboldt lo hizo Candela Lottersberger por duplicado. En los penales australianos se impuso la visita por 3 a 0. En reserva empataron 1 a 1, mientras que en Sub 12 y Sub 14 ganó Charabones (2 a 0 y 3 a 1 respectivamente).

Por su parte, Sarmiento de Humboldt derrotó a Bella Italia por 2 a 1 en primera división. Los goles del ganador fueron convertidos por Milagros Fuhr y Ana Marty, mientras que Candela Molina convirtió para las Tanas. En Reserva empataron 1 a 1.

Los resultados de inferiores fueron: Sub 12, Sarmiento 0 – Atlético de Rafaela 2; Sub 14, Sarmiento 3 – Atlético 1; Sub 16, Sarmiento 8 – Atlético de Rafaela 0.

De esta manera, las posiciones en primera división quedaron asi: CRAR 16 puntos; 9 de Julio de Morteros (un partido menos) 12; 9 de Julio de Rafaela (un partido menos) 11; Charabones 10; Sp. Norte 9; Juventud 7; Sarmiento 4 y Bella Italia 0.