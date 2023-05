Unión recibe a Las Parejas

Unión de Sunchales, con el envión anímico de la victoria lograda el sábado como visitante ante El Linqueño, recibirá este miércoles a Sportivo Las Parejas por la undécima fecha del Federal A, en la Zona 3. El árbitro del encuentro a jugarse en el estadio de la Av. Belgrano de la vecina ciudad, desde las 20.30, será Marcelo Sanz, de Coronel Vidal.

Para el equipo dirigido por Cristian Molins es un encuentro complicado pero en el que intentará aprovechar sus mejores opciones para darle una alegría a su público. Un triunfo lo podría encaminar a pelear por los puestos de clasificación, ante un rival que ocupa el segundo puesto detrás del líder Douglas Haig de Pergamino.

Los demás encuentros de la fecha serán: a las 15.30 Defensores de Villa Ramallo vs. Defensores de Pronunciamiento, José Díaz; a las 17 Sp. Belgrano de San Francisco vs. El Linqueño de Lincoln, Lucas Cavallero; a las 20.30 Douglas Haig de Pergamino vs. Independiente de Chivilcoy, Matías Billione.