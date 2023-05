9 de Julio ante otro duelo clave

Después de haber transitado la cuarta parte de la etapa regular del Federal A, 9 de Julio inicia un nuevo segmento del fixture en casa. Desde las 20.30 el equipo dirigido por Maximiliano Barbero recibe a Central Norte de Salta urgido por la necesidad de obtener tres puntos para no seguir hundido en el fondo de la tabla de la zona 4. El encuentro de la undécima fecha del campeonato en el Germán Soltermam será arbitrado por Guillermo González, de Resistencia.

Sabiendo que su escasa sumatoria de la primera rueda (4 puntos sobre 32) marcan un balance claramente preocupante para el elenco rojiblanco, tras el empate ante Sol de América llegó la fecha libre y algunos días más para el cuerpo técnico como para analizar el mejor equipo posible para ilusionarse con revertir la floja campaña. La jornada de inactividad pasó con el buen dato que Crucero del Norte sigue estando a cinco puntos.

Para el plantel llega también el tiempo de empezar a mostrar otros rendimientos dentro de la cancha. Indudablemente el período de adaptación al club, en el caso de las incorporaciones, y a lo que pretende el entrenador ya se ha superado, motivo por el cual la paciencia del hincha juliense también se ha ido perdiendo desde hace algunas fechas. Más allá de eso, el apoyo sigue existiendo y seguramente se verá demostrado con otra buena concurrencia de público.

El torneo ya empieza a ofrecer ahora partidos entre rivales que se han enfrentado, lo cual achica el margen de error. En la primera rueda, cuando se produjo el retorno en Salta del León a la categoría (ganó 2 a 0 Central Norte), las diferencias no fueron muchas, pero sí las suficientes más allá que el encuentro se había abierto con un penal inexistente. Para los dirigidos por Barbero será cuestión ahora de equiparar esas diferencias y tratar de sacar provecho al máximo del factor localía.

En cuanto al posible equipo, lo más saliente pasa por el retorno entre los convocados del delantero Fernando Nuñez, aunque no está confirmado si irá de titular o al banco.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Guillermo González. Asistentes: Rodrigo López y María Soledad Ríos. Cuarto árbitro: Fernando Brillada (todos de Resistencia).

Horario: 20.30.

9 de Julio: Agustín Grinóvero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera o Matías Loboa y Sebastián Acuña; Alex Salcedo, Maximiliano Aguilar, Brian Peralta y Wilson Ruiz Diaz o Agustín Costamagna; Maximiliano Ibáñez y Fernando Nuñez o Román Bravo. DT: Maximiliano Barbero.

Central Norte: Nicolás Caprio; Lucas Reynoso, Enzo Suraci, Rodrigo Morinigo y Laureano Puñet; Sebastián Navarro, Juan Manuel Carrizo y Leonardo González; Diego Magno, Juan Cruz Franzoni y Lucas Comachi. DT: Víctor Riggio.



RESTO DE LA JORNADA

Los demás encuentros de la fecha serán: a las 15.30 Boca Unidos de Corrientes vs. San Martín de Formosa, Gustavo Benitez; a las 20.15 Sol de América de Formosa vs. Sarmiento de Resistencia, Nelson Bejas y a las 22 Juventud Antoniana vs. Gimnasia y Tiro de Salta, Fabricio Llobet.