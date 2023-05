Importante plan de obras encara Ben Hur

La actual Comisión Directiva del Club Ben Hur, encabezada por su presidente Adrián Zenklusen, viene llevando adelante un plan de obras entre las que se pueden enumerar el nuevo Salón Gimnasio “Sur”; el flamante sistema de riego en la cancha principal; la recuperación y puesta en valor del Salón “José Corrales”; el desmonte total de la estructura de hierro que servía para la climatización de la pileta y la puesta a punto del predio para la temporada de verano; y un capítulo aparte para la obra de entubado del canal Sur que atraviesa las instalaciones, un reclamo con gestiones de varios años que esta dirigencia venía realizando.

En la continuidad del plan, se tomó la decisión de cambiar la totalidad de la iluminación del Estadio de Fútbol “Néstor Zenklusen” dentro del objetivo de seguir construyendo un Club más sustentable y por ende más moderno.La obra reemplazará a las actuales lámparas de mercurio halogenado que brindaban una capacidad lumínica de 100 lúmenes en promedio, por reflectores led que permitirán lograr 500 lúmenes de intensidad. Además de mejorar notablemente el sistema lumínico en cuanto a la intensidad, en el mismo nivel de importancia se eficientizará el consumo con un ahorro del 55% y se eliminará la contaminación ambiental del sistema anterior.



SALON DE USOS MÚLTIPLES

Casi en forma simultánea se iniciará la construcción de un SUM en el polideportivo ubicado entre las canchas 2 y la 3, lindero al Coliseo. El nuevo salón cerrado viene como solución al espacio que necesita el servicio de copa de leche que se brinda a más de 500 niños deportistas del fútbol infantil todos los días; a las actividades sociales que desarrollan los encuentros de escuelita; y a la recepción de las visitas de los diferentes clubes del Torneo Regional Juvenil AFA, entre otras.

El tiempo de trabajos para la renovación del sistema lumínico rondará los 60 días que, junto a la construcción del SUM y del playón para la cancha exterior de básquet, demandarán una inversión de 30 millones de pesos. La continuidad de esta etapa es el cerramiento con tejido perimetral y la construcción del sector de vestuarios en la cancha Nº 2 con el objetivo de cumplir con los requisitos de la Liga Rafaelina de Fútbol para la consecuente aprobación.

“Con una institución ordenada y el acompañamiento de los socios, los simpatizantes, y dirigentes pudimos ir concretando todas estas obras que nos permiten seguir creciendo”, expresó el presidente Zenklusen.



ACTIVIDAD EN INFERIORES

Este miércoles, la BH disputará la cuarta fecha de la Zona D del Torneo Regional Juvenil AFA. Como visitante, enfrentará a Atlético San Jorge. La delegación partirá de nuestra ciudad a las 12:15hs. y los encuentros serán a las 15hs Sub 13; 16:15hs Sub 15 y18hs Sub 17.