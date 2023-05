Hoy llega la psicóloga Pilar Sordo a la ciudad

A casi 6 años de cumplirse la fecha de su última visita, la chilena vuelve a la ciudad para exponer su última y más reciente investigación: "¿Cómo ser feliz en tiempos difíciles?".

El evento se llevará a cabo hoy, miércoles 17 de mayo, a las 21:00, en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano.

"El gran desafío de hoy es entender la felicidad como una decisión que asocia el buen ejercicio de la libertad y la fuerza de voluntad para lograr ese objetivo y transitar situaciones difíciles", dice la sinopsis del tema que le da lugar a esta gira por Argentina. Además de Rafaela, Sordo visitará Paraná, Santa Fe, Rosario, La Plata y Buenos Aires.

En una charla con Infobae, Pilar respondió lo que para ella es la felicidad pese a haber pasado por muchas cosas: "Yo he hecho tres estudios que por alguna razón me llevan al tema de la felicidad, me guste o no me guste. Entonces hoy día tengo más claro que la felicidad tiene que ver con la paz, que en realidad es la ausencia de ruido, que tiene que ver con respirar profundo, con el silencio mucho más que con boliche, la juerga, el disfrute o el placer, eso de la dopamina cortita. Y que esa decisión de ser feliz o de estar en paz, se trabaja todos los días. Como tú bien dices, a mí me ha pasado mucho en la vida, y cada vez tengo más certeza de que depende de mí, porque lo de afuera no lo voy a poder cambiar".



SOBRE SU ÚLTIMO LIBRO

"Del amor propio al amor al otro" es el último libro de la autora, publicado por la editorial Planeta a fines del 2022, que le dio luz también a este encuentro en Rafaela.

La sinopsis dice lo siguiente: "Las consecuencias espirituales de la pandemia, el contexto mundial, la desconexión con nosotros mismos(as) y la necesidad del amor propio como condición para amar al otro(a) son el punto de arranque de este libro conmovedor que nos interpela directamente a encontrar dentro del silencio de cada uno(a) el camino para transitar por la vida conociéndonos, aceptándonos y cuidándonos. Pero este sendero no es fácil, y es aquí donde Pilar Sordo nos guía, desde su propia experiencia y estudios de campo, a descubrirlo a través de determinadas habilidades para aprender a ser un(a) alumno(a) de la vida, cambiando el miedo por la curiosidad, dándoles valor a la pausa y a la disciplina como forma de alcanzar la libertad, siendo flexibles, agradecidos, pacientes y conscientes de que lo único que permanece es el cambio, y entendiendo que no controlamos nada salvo nuestra actitud frente a lo que nos sucede. En Del amor propio al amor al otro aprenderemos que es necesario cuestionar nuestras creencias, que la felicidad requiere coraje y que la inteligencia espiritual es un elemento clave para vivir en paz, de forma consciente y amando al otro(a) sanamente, sin cobros ni dependencias".