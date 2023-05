El Flaco Pailos traerá su humor a Rafaela

Este sábado 20 de mayo, el Flaco Pailos llega a Rafaela para festejar sus 40 años de trayectoria con un show imperdible, donde muchos de los chistes, cuentos e historias que se podrán escuchar fueron pedidos por la gente. El mismo se llevará a cabo a las 21:00 en el Teatro Lasserre.

El Flaco Pailos es uno de los humoristas más populares de Córdoba. Con su estilo supo ganarse la aceptación del público y cada año recorre el país de punta a punta con sus espectáculos. Pero también traspasó las fronteras para llevar su humor a distintos puntos estratégicos de Europa. Durante junio estará en Italia, España y Reino Unido.

En esta ocasión, LA OPINIÓN tuvo la oportunidad de conversar con el cordobés, para que comente algunos detalles del show que traerá a la ciudad.



- ¿Qué podrías comentar de tus 40 años de trayectoria? ¿Qué significan para vos?

- Por estos 40 años decidí armar un festejo. Yo los divido así: 10 años como músico y los otros 30 con el humor. La etapa de músico fue bastante linda porque empezó en el año 1982, un tiempo antes de que ya viniera la democracia, después de la guerra de Malvinas. Y bueno, yo tenía 17 años, iba a la secundaria, tenía muchas ganas de tocar la guitarra y de cantar las canciones de esa época de los grandes artistas del rock nacional. También tenía muchas ganas de componer mis temas y lo hice con un dúo que se transformó luego en grupo. Después, un poco por casualidad, vino el humor y las temporadas de teatro en Carlos Paz, la gira, los discos, hasta hoy que por suerte permanecemos vigentes, a pesar de que ha pasado mucho tiempo y el humor ha ido cambiando. Para mí significó mucho, por eso lo quería festejar con un espectáculo que un poco resuma estos 40 años con buena onda, con humor y con música.



- ¿Cómo te preparás para el show en Rafaela?

- La verdad que hace mucho tiempo que no voy a Rafaela. Me encanta el Teatro Lasserre. Es un espectáculo que dura una hora y media, quizás un poquito más. Va a ser muy importante volver a la ciudad después de varios años. Va a ser un gusto, esperemos que sea un reencuentro lindo con los rafaelinos.



- ¿Qué podrán ver los rafaelinos en tu show?

- Con respecto al show, está dividido en tres partes. En una parte, hay muchos recuerdos. Cuento la historia de mi vida y cómo llegué a la música, pero todo con humor, con anécdotas muy divertidas. Usamos pantalla, saludos de colegas, amigos y artistas que me mandan felicidades por estos 40 años, como por ejemplo Piñón Fijo, Los Caligaris, Soledad Pastorutti... Después hay una parte donde agarro la viola y empiezo a recordar algunas partecitas de canciones que yo cantaba en mi época de músico. También estará el doblaje, que es algo que a mí me acompaña. Yo en los espectáculos le proponía a la gente que se imagine cómo serían las películas y series norteamericanas dobladas al castellano, pero en la provincia donde se dan. Y por ejemplo,he hecho Bonanza en correntino, Superman, en santiagueño... En la última parte del show, respondo a la consigna que es que la gente elija algún chiste, una historia, un personaje, una anécdota que quiere volver a escuchar. Así que aprovecho para decirle a los rafaelinos que si tienen ganas de escuchar algún chiste o una historia, o ver un personaje, se metan en mis redes y lo pidan.



- Después de tu gira por la Argentina, llevás tu humor al exterior... ¿Qué diferencia notás en el recibimiento del público y cómo repercute tu humor allí?

- En junio parto para Europa. La verdad es que se llena de cordobeses, pero también de toda gente de la Argentina. A su vez, hay mucho público latino; yo he tenido colombianos, chilenos, bolivianos y uruguayos en los shows de España. A Roma y a Londres es la primera vez que vamos. El público se prende porque hay una mezcla de emoción y sonrisas en esos shows. Cuando me ven en vivo, se produce un encuentro muy lindo, muy emotivo, la gente se ríe. Estoy a veces hasta más de dos horas sacándome fotos con la gente y charlando, firmando camisetas, autógrafos, de todo un poco.



Las entradas para el show del Flaco Pailos en Rafaela se pueden adquirir en la boletería del Teatro Lasserre, en Faber Libros (Saavedra 54) y online en plateavip.com.ar