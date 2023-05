Unión forzó un tercer partido

Unión de Sunchales empató la serie de play offs ante Libertad al ganar anoche en la Fortaleza del Bicho por 87 a 71, y de esta manera todavía resta conocerse al cuarto clasificado para el Súper 4 del Preparatorio de la ARB a jugarse el fin de semana. Los parciales fueron: 25 a 20, 53 a 41 y 73 a 56, todos favorables al elenco dirigido por Rodrigo Juárez. De esta manera se jugará un tercer y decisivo encuentro el miércoles en el Hogar de los Tigres.

A todo esto, la Asociación Rafaelina confirmó la programación para el torneo a desarrollarse en el Lucio Casarín. Cabe acotar que en esta edición también se incluirá un torneo de 3x3 femenino, entre los partidos del torneo masculino.

Esta es la programación: viernes, a las 20 Independiente vs. Libertad o Unión; 22.15 Atlético de Rafaela vs. Argentino Quilmes.

3x3 Femenino: entretiempo primer partido masculino, Independiente de Ataliva vs. Ben Hur; 21.45 Libertad vs. Unión.

Domingo; 18.30 tercer y cuarto puesto Súper 4 masculino; 20.45 Final.

3x3 Femenino: entretiempo del tercer y cuarto puesto masculino jugarán los perdedores del viernes; 20.15 final entre los ganadores del viernes.



PARA QUEDARSE EN PRIMERA

San Lorenzo, recurrente protagonista en las últimas temporadas, y Atenas de Córdoba, el club más ganador en la competencia, definirán la permanencia en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), El quinto juego de una serie atrapante y cambiante se llevará a cabo desde las 22.00 de este martes en el gimnasio Roberto Pando, del club de Boedo. Habrá televisación de la señal de cable TyC Sports. El equipo que pierda descenderá a la Liga Argentina.