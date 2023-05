Cooperativa Lehmann pasó por la muestra 'Todo Láctea'

La muestra lechera Todo Láctea se llevó a cabo el pasado 9, 10 y 11 de Mayo en el predio del Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE), con más de 15.000 personas que pasaron durante las tres jornadas. Una muestra que busca convertirse en un espejo de la cadena de valor láctea nacional y que contó con el acompañamiento de las principales compañías de ordeñadoras, laboratorios del país, empresas de insumos y servicios, entidades financieras y compañías que comercializan maquinaria agrícola y forrajeras.

Además, se desarrollaron dos tours lecheros, uno de ellos por tambos robóticos y otro por tres tambos con sistemas diversos que cohabitan en Santa Fe, a lo que se suma también un tour quesero por fábricas lácteas de todo tamaño.

En ese marco, la Cooperativa Guillermo Lehmann participó de esta nueva edición con un espacioso y comunicativo stand, ocupado por todo el equipo de Nutrición Animal. A lo largo de los tres días los colaboradores interactuaron y recibieron a los productores de toda la zona de influencia de la Lehmann, mostrando toda su paleta de productos y jugando con una interesante propuesta que presentó la Cooperativa. "Fue una exposición del sector lechero, donde todos los productores agropecuarios estuvieron presentes. Desde los más grandes, que son nuestros clientes y todos aquellos potenciales productores que en un futuro van a trabajar con nosotros. Logramos relacionarnos mucho más de la mano del potencial que tiene la lechería", expresó luego de la muestra el Gerente de Nutrición Animal de la Cooperativa, Emanuel Gatti.

Por otro lado, se refirió al panorama actual que atraviesan los productores: "en líneas generales está complicado por esta situación que estamos atravesando. A pesar de esto, los veo un poco más entusiasmado, producto de las últimas lluvias. Venimos de una sequía histórica y sabemos que es un momento difícil. Sabemos que van a seguir apostando y trabajando. Son muy apasionados de lo que hacen", remarcó Gatti.



DOS CHARLAS DE PRIMER NIVEL

Durante la jornada del Jueves 11, la Lehmann organizó en uno de los auditorios del CICAE, dos destacadas disertaciones referidas al sector. Una de ellas se denominó la "Variabilidad en la alimentación de Vacas Lecheras" y fue dictada por el PhD. Fernando Bargo, de la Empresa Biozyme - Business & Innovation Manager en BioZyme.

En tanto, la otra charla fue internacional, con la presencia del PhD. Enda Neville de la Empresa Celtic Sea - Ruminant Technical Manager. Ende está a cargo del Área Manager Europe, Middle East & North Africa at Celtic Sea Minerals y se refirió al "Control de Acidosis en vacas de transición". "Creemos que es muy importante el manejo de dar el uso adecuado de los productos desde un silo o alimento balanceado, para que el productor pueda tener los resultados que buscamos", explicó al respecto Fabricio Yannitto, Asesor Técnico Comercial del área de Nutrición Animal.

En cuanto a la charla internacional, Yannitto expresó que “fue mucho más técnica, enfocada a salud ruminal, donde se destacó la importancia de tener los mejores beneficios. En años como estos, donde hay poco alimento, buscamos que lo poco que hay sea de muy buena calidad y, su vez, tener que brindarlo de la mejor forma posible", expresó el colaborador de la Lehmann.



El cierre de la muestra fue bajo “el martillo de la Lehmann”

En el tramo final de la muestra Todo Láctea, la Cooperativa Guillermo Lehmann llevó a cabo un Remate Holando, donde salieron a subasta más de 500 cabezas de muy buena genética.

En la carpa montada por la propia Cooperativa, el evento tuvo una notable convocatoria, durante las casi 3 horas que duró. "Tuvimos un remate muy bueno. Hemos vendido la totalidad de las piezas físicas y, lo que no se vendió por streaming, fue porque las pretensiones de los compradores no están de acordes al momento que vivimos en el mercado", deslizó el Coordinador Comercial de Hacienda, Alan Zbrun.

En relación a los precios conseguidos, Zbrun marcó que “sigue habiendo mucho interés por las vaquillonas preñadas, En recría hubo muy buenos picos de precios en alguna hacienda puntual, y el resto estuvo más tranquilo y a moneda corriente, como estamos observando en los últimos remates", cerró Alan Zbrun.

Recordemos que los precios obtenidos fueron los siguientes: Vaquillonas adelantadas y paridas: promedio $458.000, máximo $820.000. Vaquillonas para servicio: promedio $193.000, máximo $260.000. Terneras: promedio $140.000, máximo $190.000. Toros: promedio $654.000, máximo $710.000.