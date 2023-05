El reclamo por la demorada reubicación de un asentamiento llegará a la sesión

Los concejales dieron despacho a seis proyectos pertenecientes a distintas comisiones en la reunión de ayer, siendo tres propuestos por el Departamento Ejecutivo Municipal. En esa lista se destaca el pedido de informes impulsado por el demoprogresista, Lisandro Mársico, para que el Municipio aclare si realizó gestiones para llevar a cabo la reubicación del asentamiento existente sobre los terrenos linderos a la traza del Ferrocarril Belgrano, en el suroeste de la ciudad, “según el compromiso que asumiera en el Convenio Urbanístico que obra como Anexo A de la Ordenanza Nº 4886”.

Mostrando a sus pares un par de fotos del estado actual de dicho asentamiento, el concejal del Frente Progresista expresó: “La verdad queremos saber qué gestión hizo el Ejecutivo para esto. Estas fotos de la variante son tristes, y es el futuro Rosario. Esto fue sancionado el 14 de julio de 2017, y ya pasaron seis años. ¿Se hizo algo? Si no se hizo nada, es grave. Hay un compromiso. Hay una situación social que pasó desapercibida que no es menor, y está relacionada directamente con el compromiso que tiene el Ejecutivo de buscar financiamiento. Es un tema de largo plazo. Queremos saber qué hicieron en seis años para trabajar con esta gente pero en la relocalización, no hablo de la asistencia social”.

La situación se actualizó días atrás cuando desde el asentamiento se disparó un arma de fuego que impactó contra el tractor de un productor agropecuario, tal como denunció la Asociación de Productores Unidos de Rafaela y publicó LA OPINIÓN.

La entidad cuestionó la falta de respuestas de la Justicia y la escasa colaboración del marco institucional de la ciudad para abordar el problema del asentamiento, que se extiende desde los barrios residenciales Villa Aero Club y Villa Los Álamos hacia el oeste, hasta la misma Variante de la Ruta 34 por donde se podrá transitar desde junio próximo. Las familias que viven en casas precarias tienen diversos animales que muchas veces afectan el campo de un productor agropecuario, generando conflictos que ni el poder político ni el judicial parecen estar interesados en hacerse cargo.

En la sesión del próximo jueves, no se descarta la presencia de productores interesados en la problemática tras el incidente denunciado por uno de ellos.



ORDENANZAS

Otro de los proyectos que recibió despacho de comisión del cuerpo legislativo da cuenta de la extensión del convenio con la Secretaría de Transporte de la Provincia de Santa Fe que permite al Municipio recibir fondos en concepto de subsidios para financiar el servicio de los minibuses.

“La Municipalidad acepta la percepción de sumas dinerarias provenientes del Ministerio de Transporte de la Nación Argentina como así también los valores aportados por la Provincia de Santa Fe, y acepta que los recursos presupuestados y aplicados al año 2023 comenzando a partir del mes de marzo de 2023, se distribuyan en función de los kilómetros recorridos por las unidades del transporte urbano de pasajeros". A su vez, se expresa “que la Municipalidad se compromete a adherir e implementar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), aprobar, celebrar y/o dictar las normas y actos administrativos necesarios para su instrumentación durante el presente año calendario”. En realidad la ciudad ya cuenta con la tarjeta SUBE como medio obligatorio para utilizar los minibuses.

En otras palabras, con la aprobación de la iniciativa el Concejo refrendará el decreto por medio del cual se ratificó el Convenio entre la Municipalidad de Rafaela y la Secretaría de Transporte de la Provincia de Santa Fe firmado el 1° de febrero pasado a los fines de la percepción de sumas dinerarias provenientes del Ministerio de Transporte de la Nación.

Otro de los proyectos de ordenanza enviados por el Ejecutivo se refiere a la “Construcción de estaciones reductoras - Obra ampliación gasoducto regional centro II”. En el considerando, se explica que para llevar adelante la instalación de cuatro 4 Estaciones Reguladoras 10/41,5 Bar, correspondientes a la Obra de ampliación del Sistema de Transporte y Distribución de Gas Natural del Gasoducto Regional Centro II (Recreo-Sunchales), el Municipio autorizó provisoriamente a la Empresa Transportadora de Gas del Sur S.A, a ingresar a los predios detallados.

Por lo tanto, en el artículo 1° de la ordenanza se “aprueba el modelo de Contrato de Comodato a suscribirse con la Empresa Litoral Gas S.A, por medio del cual la Municipalidad de Rafaela otorga el uso y goce de una fracción de terreno que posee en la Concesión Nº284 de la ciudad de Rafaela, donde se encuentra instalada una estación reguladora”.

Un último proyecto de ordenanza, fue el referido a la “factibilidad de la construcción de 4 departamentos y 4 locales comerciales para alquiler en propiedad de Daniel Ruffino, encerrando una superficie con domicilio en Bv. Lehmann Nº 2.351 del barrio Los Arces. Al respecto, la norma legal establece un trazado general de calles y una franja verde de 50 metros de ancho sobre las concesiones Nº 183, 199 y 200 previsto para el sector Norte de la ciudad, estableciéndose sobre los terrenos afectados por dicho trazado un "Non Edificandi".

En tal sentido, "el trazado de calles y la franja verde dispuesta en la citada normativa afecta en casi un 50% de la superficie de la fracción de terreno en cuestión, perjudicando desmedidamente a los interesados respecto de los otros predios con similar normativa". Ante esta situación, el Municipio "autorizará sólo y por única vez, la presente factibilidad de construcción de 4 departamentos y 4 locales comerciales para alquiler".

Si bien se le dio despacho, solicitado por las autoridades del Concejo, los concejales oficialistas deberán rever cuestiones de redacción en un par de artículos para que sea aprobado en la próxima sesión.

En tanto, la concejal Valeria Soltermam fundamentó su proyecto de resolución mediante el cual solicita “al Gobierno provincial implementar el programa "Mi Primer Empleo Violeta". Se trata de "una línea del programa ya vigente “Mi Primer Empleo” pero que favorece a las mujeres al incentivar su contratación en diferentes empresas de la ciudad, y además el Estado local sumaría a su sueldo el 15% que hoy la Provincia no está pagando en el programa ya implementado (hoy paga el 85%)".

“Después de algunas sugerencias de los concejales, le di formato a proyecto de resolución. La idea es pedirle al gobierno provincial que lo comience a implementar en Rafaela; sería la primera experiencia en Santa Fe de “Mi Primer Empleo Violeta”. Tiene una duración de seis meses, el acompañamiento de la Provincia y también va a tener el de la Municipalidad. Es un proyecto que fue construido con empresas de la ciudad”, explicó Soltermam

Al respecto, la concejal de Juntos por el Cambio Alejandra Sagardoy dijo: “No estoy en contra del proyecto, solo que estamos hablando de una experiencia laboral, es una ayuda también a los empresarios porque prácticamente el Estado paga el sueldo”.

A lo que Soltermam respondió: “Es reconocer al empresariado local e incentivar la contratación. Lo bueno de este programa es que los beneficiarios ya ingresan a la empresa con los aportes previsionales y con obra social”.

Finalmente, a través de un proyecto de resolución, los concejales del Frente Juntos y del Frente Todos, propusieron que “el Concejo Municipal de Rafaela reconozca la trayectoria del Profesor Jorge Sara, por su labor y aporte al deporte y la recreación durante estos 30 años ininterrumpidos en la enseñanza de la natación”, lo que se concretará en la sesión del jueves.