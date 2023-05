Perotti convocará a equipos técnicos de los precandidatos para armar plan de seguridad

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, solicitó ayer a los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena y de Seguridad, Claudio Brilloni, que establezcan un plan de trabajo con los equipos técnicos de los precandidatos y precandidatas a la gobernación.

“El cronograma electoral establecía en esta fecha el cierre de presentación de todas las listas de precandidatos y precandidatas a la gobernación. Habiendo sucedido eso, he instruido a nuestra ministra de Gobierno, Celia Arena y a nuestro ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, a que establezcan un plan de trabajo invitando a cada uno de los equipos técnicos de los precandidatos y precandidatas a gobernador para que se trabaje con ellos, con las universidades y entidades intermedias de la provincia, en la generación de un marco que nos permita tener puntos de coincidencia, acuerdos y consensos para poder implementarlos”, expresó el gobernador de la provincia.

“Entendemos que es un esfuerzo donde deben estar todos -continuó Perotti- y seguramente todos tienen mucho para aportar. ¿Por qué esperar hasta el 10 de diciembre si hay cosas que, en conjunto, entendemos que podemos hacer ahora?”, agregó el mandatario provincial.

Asimismo, el gobernador aseguró que “es entre todos que tenemos que encontrar mejoras; es entre todos que escuchándonos, subimos el piso de coincidencias y es para eso a lo que van a estar convocando los ministros, a cada uno de los equipos técnicos de los precandidatos y precandidatas a la gobernación”. “Ojalá entendamos todos y todas, que el enemigo es el delito y no los circunstanciales adversarios políticos”, concluyó Perotti.

¿Cuáles fueron las primeras reacciones a esta convocatoria? Hubo reservas, críticas, cierto grado de desconfianza pero también decisiones para sumarse a esta propuesta de diálogo en medio de una situación insoportable en materia de violencia que afecta principalmente al departamento Rosario. Quizás el principal planteo es que a Perotti le quedan seis meses y medio de gobierno, y que por tanto se "acordó tarde" de invitar a las fuerzas políticas para diagramar un plan conjunto.

"El gob @omarperotti convoca a precandidatos p aportar en seguridad. Para su gestión fracasada es tarde. Pero pensando en los santafesinos, sin mezquindades políticas, en la transición con el gobierno q vamos a encabezar, decidimos q @fangelini y @dioniscarpin asistan a la reunión", publicó en su cuenta de Twitter una de las precandidatas a gobernadora por Unidos para Cambiar Santa Fe, Carolina Losada.

Por su parte, Mónica Fein, quien también aspira a la gobernación por la lista socialista de "Unidos", publicó también en sus redes sociales que "ahora que es candidato, Omar Perotti quiere buscar acuerdos. Después de "la paz y el orden" y de la falta de una política de seguridad nunca dio la cara. Desde el socialismo, siempre priorizaremos las necesidades de los santafesinos y las santafesinas".

Y del mismo espacio, la candidata a diputada provincial, Clara García, también posteó una visión crítica sobre la convocatoria del perottismo. "A comienzos de año propusimos a Perotti convocar a referentes de cada fuerza política para acordar un plan de emergencia por la inseguridad que asola Santa Fe. Es tarde, pero ante el fracaso y la desidia, no se debe perder más tiempo. Los errores en seguridad los sufre la gente", escribió.

"Creo que es un avivada preelectoral. El gobernador tuvo mucho tiempo para hacerlo. Hay una ley de Junta de Seguridad y sólo la convocó en dos oportunidades, y en una no fue. Vamos a poner a nuestros equipos técnicos de seguridad a disposición del gobernador, porque sabemos que tenemos que hacer. Desde el 11 de diciembre vamos a tomar medidas en la seguridad pública de nuestra provincia en base a tres puntos", fue en tanto la posición del también precandidato a gobernador por "Unidos", Maximiliano Pullaro.

En declaraciones formuladas en Rosario durante la presentación de sus candidatos, Pullaro anticipó cuál sería su plan de seguridad en caso de llegar a la Casa Gris. "Primero: vamos a poner otra vez a la policía en la calle; hoy a policía no está en las calles de Rosario. Segundo: retomar las investigaciones criminales que se dejaron de lado en los últimos 40 meses. A mí me tocó detener a Los Monos, a Esteban Alvarado, a los Bay, a los Funes, a Baigoría, al Zurdo Villarruel, a las principales organizaciones criminales de la provincia de Santa Fe. El gobierno justicialista kirchnerista de Omar Perotti no puede mostrar ninguna organización criminal desbaratada. Y el tercer punto será volver a tomar el control del Servicio Penitenciario. Si eso no se hace, los delitos se siguen cometiendo desde ese lugar", puntualizó.

Finalmente, Pullaro sostuvo que Rosario "tiene más del doble de violencia que en el año 2019 y cinco veces más en robos y hurtos en Rosario. Eso amerita que todos quienes pretendemos gobernar la provincia de Santa Fe estemos a disposición del gobernador para ayudarlo a articular un plan que no tuvo durante cuatro años".

Si bien Perotti instruyó a sus ministros para que avancen con la convocatoria, aún no hay una fecha para la realización de la reunión.