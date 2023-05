Atlético puso la mira en Chaco

El plantel profesional de Atlético de Rafaela inició la semana de entrenamientos en vistas al partido del sábado 20 de mayo a las 21:30 ante Chaco For Ever en condición de visitante, por la 15ª fecha de la Primera Nacional, Zona B. El entrenador Ezequiel Medrán y su cuerpo técnico ordenaron trabajos regenerativos en el predio Tito Bartomioli para quienes jugaron frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Cabe acotar que no entrenó a la par de sus compañeros Facundo Soloa, por una molestia en una de sus rodillas, mientras que por un estado gripal tampoco se movió Mauro Osores. Este martes, desde las 9.30, la Crema volverá a practicar pensando en la recuperación de la caída ante la Lepra mendocina.



GOLEARON AL PRÓXIMO RIVAL

Este lunes se jugaron dos partidos de la fecha 14 de la Primera Nacional en la Zona B. El próximo rival de la Crema, Chaco For Ever perdió en Caseros ante Estudiantes por 3 a 0. Los goles del Pincha fueron convertidos por Bolzico, de penal; Garnerone y Lonardi, todos en el segundo tiempo.

El equipo dirigido por Diego Osella formó con Canuto; Galetto, Monteseirin, Barbieri y Faccioli; Maccari, Diaz, Abraham y Bayk; Bogado y Joaquín Molina. Recordemos que el elenco chaqueño está último con 10 puntos.

Por otra parte, Deportivo Riestra y Racing de Córdoba igualaron 2 a 2, con goles de Romero y Celiz para el equipo porteño, y de Coronel -2- para la Academia cordobesa.

Por la Zona A, San Martín de Tucumán venció como visitante a Güemes de Santiago del Estero por 1 a 0 con gol de Dening. Mientras que San Martín de San Juan de local le ganó a Brown de Puerto Madryn por 2 a 1, con tantos de Borassi y González, convirtiendo Fernández para el equipo patagónico.