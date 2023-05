Niñez, adolescencia y familia: aportes para el trabajo de los gobiernos locales

En el Dispositivo de Abordaje Territorial (DIAT), autoridades provinciales, municipales y comunales se encontraron ayer para participar del acto de entrega de fondos provinciales destinados al sostenimiento de políticas públicas orientadas a la niñez, adolescencia y familia.

De la actividad participaron la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo; el intendente de Rafaela Luis Castellano; el senador provincial por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo; la subsecretaria de Protección y Promoción de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Virgilio; y la delegada departamental de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Jorgelina Donatti, y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero, entre otros. “A pedido del gobernador Omar Perotti hace tres años que venimos firmando los convenios del programa de Servicios Locales de Niñez, tal como lo establece la ley, con las 365 localidades del territorio provincial. Es un esfuerzo el que hace el Gobierno Provincial y es un trabajo conjunto que estamos desarrollando con los equipos territoriales para abordar las distintas problemáticas”, dijo Patricio Chialvo.



TRABAJAR EN EL TERRITORIO

Por su parte, Luis Castellano expresó: “Hay un tema que tiene una importancia presente y futura que es trabajar con las y los niños y las y los adolescentes. Hay situaciones muy complejas en distintos barrios. La contención social, el acompañamiento, la educación, la cultura, el deporte, el trabajo de profesionales que conozcan la temática para poder trabajar en equipos interdisciplinarios, es parte de lo que hemos firmado hoy”. El intendente manifestó que “hay una decisión del gobernador Perotti de trabajar en este tema desde el principio de la gestión. Nosotros estamos con dispositivos en distintos lugares y trabajando en el territorio, en la problemática diaria, en las situaciones graves que se dan en muchos lugares y tratando de prevenir hechos de inseguridad. Lo fundamental es trabajar con las y los chicos, las y los jóvenes, las familias. El Estado tiene que poner toda su energía en ese tema”.



INVERSIÓN IMPORTANTE

A su tiempo, Alcides Calvo consideró: “La convocatoria es para las 46 localidades, tanto pueblos como ciudades, con una inversión realmente muy importante de algo más de 40 millones de pesos, la que tiene como objetivo fundamental la conformación de equipos técnicos para la tarea de prevención y muchas veces detección de algunos casos de violencia que niñas, niños o adolescentes puedan sufrir”. “El gobernador Omar Perotti, siempre ha tenido una mirada realmente muy integral que no solamente contempla la conformación de equipos técnicos, sino también la posibilidad de centros de día para que puedan -aquellos que lo necesiten- tener un tipo de contención para lo que son algunos consumos problemáticos o situaciones de violencia. Quiero rescatar el trabajo de los municipios y comunas en todo el departamento, en particular de Rafaela, que es pionera en este aspecto”, concluyó Calvo.



ADHESIÓN A LA LEY

Finalmente, Patricia Virgilio indicó: “Hace 10 días, el gobernador adhirió a la Ley Nacional de Grooming, que eran delitos que no estaban tipificados, y se trata de la captación de niños y adolescentes a través de redes sociales. Asimismo, la provincia adhirió al 102, la línea de los niños y las niñas, a través de la cual cualquier persona puede hacer una consultar“.