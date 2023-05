Nueva inspección en departamento de empresario acusado de femicidio

La Cámara del Crimen de Buenos Aires, fijó una inspección ocular a realizarse mañana, en el departamento del empresario Francisco Sáenz Valiente, quien está acusado por el femicidio y suministro de drogas de la modelo brasilera Emmily Rodríguez, quien murió al caer del balcón del inmueble, luego de compartir una fiesta con el ahora imputado y otras personas.

La inspección ocular será a las 10 en el sexto piso del inmueble de Libertad 1542, en Retiro, donde vivía el empresario y de cuyo balcón cayó Emmily.



Sáenz Valiente tiene falta de mérito y la Cámara fijó una audiencia para el próximo 22 de mayo, donde escuchará el argumento de las partes ,y luego definirá si avanza con el procesamiento o no contra el empresario solicitado por la fiscalía y la querella.

La inspección ocular fue fijada por la jueza Magdalena Laiño, integrante de la Sala VI que definirá la suerte del empresario.

Se trata de una medida que tomó por sorpresa a las partes, pues la Cámara había fijado una audiencia para hoy, donde iba a escuchar los argumentos de las partes para luego definir la situación procesal del empresario: la misma ahora se pasó para el miércoles 22 de mayo próximo.



La fiscalía de Santiago Vismara es la que apeló la falta de mérito decretada por el juez Martín Del Viso, y sostuvo que hay pruebas para acusar al empresario, por el femicidio de la joven modelo de 26 años oriunda de Brasil.

Entre las pruebas, señaló el testimonio de una vecina que vio a Emmily instantes antes de caer al vacío, gritar por auxilio en el balcón y reclamar la presencia de la Policía y también fundado en que ella -según su familia y allegados- no consumía drogas y no tenía tendencia al suicidio.



Según lo relatado por Sáenz Valiente en la madrugada del 30 de marzo, él compartió una reunión con cuatro mujeres, una de ellas Emmily, donde consumieron alcohol y drogas tales como cocaína, marihuana y cocaína rosa, entre otras.

Tal cual relató y así lo dijeron otras testigos, en un determinado momento fue Emmily quien sufrió de una suerte de paranoia, y ella por propia voluntad se tiró del balcón. Ello debido a la mezcla en el consumo de alcohol y drogas.

Las pericias determinaron que las lesiones de Emmily fueron compatibles con la caída del sexto piso, pero que no tenía aquellas típicas de defensa o resistencia, algo que favorece en la causa al empresario.



Además, en las últimas horas se conoció el estudio toxicológico de la joven, y el mismo determinó que sí tenía rastros de ingesta de varias drogas y alcohol, de esa madrugada. (NA)