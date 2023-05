Contestó "no tengo un solo mango más"

En la noche del domingo 14 de mayo, al observar el paso de personal de la Unidad Regional V de Policía, la encargada de un comercio sito en Santa Fe al 800, hizo saber que una persona no le había pagado lo que había pedido.

Poco después, cerca del local de referencia, al ser interceptado Airton Elías B. forcejeó ante el accionar policíaco, a la vez que arrojó golpes de puños hacia los uniformados, quienes finalmente lo redujeron.

De acuerdo a lo adelantado temprano en la mañana de ayer por el portal de LA OPINION, fue entonces que la mujer -de 57 años de edad- comentó que había comprado un pancho, y que no tenía los 500 pesos restantes para completar el pago, a lo que el sujeto respondió "no tengo un solo 'mango' (peso) más".

Así las cosas, la demandante manifestó que no realizaría denuncia alguna.

Acto seguido, se trasladó al individuo en cuestión hasta la Seccional 1ª, donde se dio inicio a una actuación por el delito de resistencia a la autoridad.



FUE ROBADA EN

SAN FRANCISCO

Cuando efectivos de la Policía de Frontera, departamento Castellanos, transitaban por el cruce de las calles 21 y 104, fueron informados sobre un hecho contra la propiedad contabilizado en un sector del barrio San Javier.

Poco después, en la esquina de las arterias denominadas 13 y 104, se observó a un individuo movilizado en una motocicleta, quien ante la voz de alto se dio a la fuga a excesiva velocidad.

En consecuencia se dio inicio a un seguimiento, y de pronto quien huía descartó el rodado de referencia y continuó la fuga a pie, perdiéndose de vista por una zona de pastizales.

Así las cosas, se llevó adelante el secuestro de una Honda Biz de 105 cc., que contaba con pedido de secuestro por parte de la Justicia de San Francisco, por resultar producto de un robo.

En definitiva, tras las diligencias de rigor, se dio conocimiento a la autoridad de competencia, con sede en San Francisco.