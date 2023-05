Plan provincial para resaltar los valores del deporte

El gobierno provincia, a través del Ministerio de Seguridad, lleva adelante el Programa de Convivencia Deportiva (ProCoDe), con el objetivo de resaltar los valores del deporte, prevenir y evitar hechos de violencia. El mismo empezó implementarse en febrero de este año en los clubes que integran la Liga Santafesina de Fútbol.

Luego de varias reuniones con las instituciones, los funcionarios de la Dirección de Seguridad Deportiva y Espectáculos Masivos plantearon la necesidad de promover campañas de prevención y seguridad en el fútbol. Además, visitaron las instalaciones de los clubes con el fin de relevarlas y evaluar las necesidades para ayudar a la seguridad de los deportistas y sus familias, y realizaron diversos encuentros con padres y familiares para concientizarlos sobre la situación actual.

En ese sentido, el secretario de Seguridad Pública, Marcos Romero, indicó que “comenzamos a trabajar en este programa porque en el fútbol infantil tuvimos que suspender una fecha por hechos de violencia en una de las instituciones, lo que nos pareció un hecho aberrante. Si bien los chicos no son los responsables de la violencia que se ejerce en esos momentos, padecen situaciones que no deberían suceder. Es por ello que nos reunimos con el presidente de la Liga Santafesina de Fútbol el Ministerio de Seguridad nacional para que puedan aportar su experiencia y sus perspectivas”, dijo.

Asimismo, el funcionario explicó que "hay que destacar el trabajo social que hace cada club, de mucho esfuerzo, sin remuneración y por vocación, por lo que decidimos apoyarlos y trabajarlo en distintas etapas”. Además, celebró que este proyecto mentado por el Ministerio de Seguridad y apoyado por la Liga Santafesina de Fútbol, la AFA y Nación “se va a expandir a toda la provincia y a nivel nacional, con el apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino”.

“Muchas veces -continuó Romero-, los actos de violencia inmersos en la sociedad se trasladan a los partidos de infantiles; muchos de los adultos no entienden que deben apoyar y acompañar a los niños en la evolución deportiva, en el día a día, sin insultos, sin presiones. Por pretendemos integrarlos a la labor diaria de los clubes, incluir a la propia comunidad deportiva en el sentido de intentar develar las causas de los actos violentos y trabajarlos desde una mirada emocional”.

Por su parte, José Luis Sciarrota, coordinador nacional de infraestructura deportiva de la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Deportivos del Ministerio de Seguridad de Nación, comentó que “la idea surge por una inquietud de la Liga Santafesina de Fútbol y el buen trabajo del Ministerio de Seguridad de la provincia. Creo que debemos empezar a desmitificar que la seguridad no va de la mano de las organizaciones ciudadanas, sino que, todo lo contrario, es una cuestión de cultura y educación”.

Además, expresó que “tomamos nosotros esta idea para poder replicarlo en todo el país. Queremos concientizar, tanto a las fuerzas como a los padres que la seguridad y la buena educación la hacemos entre todos. El deporte tiene que ser formativo antes que competitivo, principalmente infantiles y nos ayudará a todos a mejorar como sociedad. El papel que cumplen las instituciones es fundamental y tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos brinda la Liga Santafesina de Fútbol, como el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe”.

A su vez, Leonidas Bonaveri, presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, expresó que “como nosotros tenemos la preocupación de la violencia en el fútbol, ellos están preocupados por lo que sucede en todo el país en esta problemática, sobre todo en el deporte amateur, y estamos charlando para que nos asesoren para erradicar de una vez por toda la violencia y trabajar en todas las categorías de los clubes que integran la liga”.



ETAPAS DEL PROGRAMA

El Programa de Convivencia Deportiva está organizado en cuatro etapas. En principio se realizaron varios encuentros con los presidentes de ligas y clubes de futbol, la Asociación del Fútbol Argentino, las áreas competentes del Ministerio de Seguridad de la nación y la Dirección Provincial de Deportes provincial.

En una segunda instancia se realiza un abordaje en los clubes barriales donde se busca un cambio cultural en las categorías infantiles, con el objetivo de prevenir cualquier acto de violencia, ya sea por los/las deportistas y los adultos que lo acompañen, la difusión de un mensaje de concientización contra la violencia en el fútbol a través de redes sociales oficiales, de mensajes de los mismos jugadores de primera división, cartelería ubicada en los clubes de la provincia, colocación de lonas, banners publicitario y pecheras en los partidos de la Liga Profesional de Fútbol, capacitaciones a padres, dirigentes, árbitros y a la policía, como todo tipo de instrumentación para afianzar el cambio cultural.

Las etapas tres y cuatro del ProCoDe constituirán en el análisis del trabajo ejecutado para la recopilación de datos y posible actualización y corrección del mismo.