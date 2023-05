El programa de partidos del Campeonato Mundial Sub 20

Organizado en tiempo récord y bajo una atmósfera de sostenido entusiasmo por la conquista en Qatar 2022, la XXIII Copa Mundial Sub 20 de la FIFA se jugará en Argentina desde el sábado próximo hasta el 11 de junio en busca del sucesor de Ucrania, consagrado hace cuatro años en Polonia.

Un total de 504 futbolistas de 24 seleccionados juveniles representantes de las seis confederaciones del fútbol disputarán 52 partidos en las cuatros sedes designadas: el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Estadio Bicentenario de San Juan, el Malvinas Argentinas de Mendoza y el Diego Armando Maradona de La Plata.

El equipo dirigido por Javier Mascherano disputó este lunes un encuentro amistoso ante Japón, con victoria por 2 a 1 con goles de Matías Soulé y Valentín Barco.

Este es el detalle de día, horarios y sedes de los partidos:

Sábado 20 de mayo: Grupo A: Guatemala vs Nueva Zelanda, Santiago del Estero, 15:00. Grupo A: Argentina vs Uzbekistán, Santiago del Estero, 18:00

Grupo B: Estados Unidos vs Ecuador, San Juan, 15:00.Grupo B: Fiji vs Eslovaquia, San Juan, 18:00.

Domingo 21 de mayo: Grupo C: Israel vs Colombia, La Plata, 15:00. Grupo C: Senegal vs Japón, La Plata, 18:00.Grupo D: Nigeria vs República Dominicana, Mendoza, 15:00. Grupo D: Italia vs Brasil, Mendoza, 18:00.

Lunes 22 de mayo: Grupo E: Inglaterra vs Túnez, La Plata, 15:00.Grupo E: Uruguay vs Irak, La Plata, 18:00.Grupo F: Francia vs Corea del Sur, Mendoza, 15:00. Grupo F: Gambia vs Honduras, Mendoza, 18:00.

Martes 23 de mayo: Grupo A: Nueva Zelanda vs Uzbekistán, Santiago del Estero, 15:00.Grupo A: Argentina vs Guatemala, Santiago del Estero, 18:00.Grupo B: Estados Unidos vs Fiji, San Juan, 15:00.Grupo B: Eslovaquia vs Ecuador, San Juan, 18:00.

Miércoles 24 de mayo: Grupo C: Senegal vs Israel, La Plata, 15:00.Grupo C: Colombia vs Japón, La Plata, 18:00.Grupo D: Italia vs Nigeria, Mendoza, 15:00.Grupo D: República Dominicana vs Brasil, Mendoza, 18:00.

Jueves 25 de mayo: Grupo E: Uruguay vs Inglaterra, La Plata, 15:00.Grupo E: Túnez vs Irak, La Plata, 18:00.Grupo F: Francia vs Gambia, Mendoza, 15:00.Grupo F: Honduras vs Corea del Sur, Mendoza, 18:00.

Viernes 26 de mayo: Grupo B: Eslovaquia vs Estados Unidos, San Juan, 15:00.Grupo B: Ecuador vs Fiji , Santiago del Estero, 15:00.Grupo A: Uzbekistán vs Guatemala, Santiago del Estero, 18:00.Grupo A: Argentina vs Nueva Zelanda, San Juan, 18:00.

Sábado 27 de mayo: Grupo D: República Dominicana vs Italia, Mendoza, 15:00.Grupo D: Brasil vs Nigeria, La Plata, 15:00.Grupo C: Colombia vs Senegal, La Plata, 18:00.Grupo C: Japón vs Israel, Mendoza, 18:00.

Domingo 28 de mayo: Grupo E: Túnez vs Uruguay, Mendoza, 15:00.Grupo E: Irak vs Inglaterra, La Plata, 15:00.Grupo F: Honduras vs Francia, La Plata, 18:00.Grupo F: Corea del Sur vs Gambia, Mendoza, 18:00.

Martes 30 de mayo: Octavos de final: 1B vs 3 A/C/D, Mendoza (38), 14:30. Octavos de final: 2A vs 2C, Mendoza (37), 18:00.

Miércoles 31 de mayo: Octavos de final: 1C vs 3 A/B/F, San Juan (42), 14:30. Octavos de final: 1A vs 3 C/D/E, San Juan (41), 18:00. Octavos de final: 1D vs 3 B/E/F, La Plata (40), 14:30, Octavos de final: 1E vs 2D, La Plata (39), 18:00.

Jueves 1 de junio: Octavos de final: 1F vs 2E, Santiago del Estero (44), 14:30. Octavos de final: 2B vs 2F, Santiago del Estero (43), 18:00.

Sábado 3 de junio: Cuartos de final: G37 vs G40, San Juan (46), 14:30. Cuartos de final: G42 vs G39, San Juan (47), 18:00.

Domingo 4 de junio: Cuartos de final: G43 vs G41, Santiago del Estero (48), 14:30. Cuartos de final: G38 vs G44, Santiago del Estero (45), 18:00.

Jueves 8 de junio: Semifinales: G45 vs G46, La Plata (49), 14:30. Semifinales: G47 vs G48, La Plata (50), 18:00.

Domingo 11 de junio: Tercer puesto: P49 vs P50, La Plata, 14:30. Final: G49 vs G50, La Plata, 18:00.

* Los partidos serán televisados por la TV Pública, TyC Sports y DSports.