9 de Julio ultima detalles de cara a Central Norte

Tras haber quedado libre en el inicio de la segunda rueda el fin de semana, 9 de Julio recibirá este miércoles a Central Norte de Salta por la undécima fecha de la Zona 4 del Federal A. El partido se disputará desde las 20.30 en el estadio Germán Soltermam, con el arbitraje de Guillermo González, de Resistencia. Los asistentes serán Rodrigo López y María Soledad Ríos, también de la capital chaqueña, lo mismo que el cuarto árbitro, Fernando Brillada.

Para el León resulta, una vez más, imperioso obtener los tres puntos por su escasa sumatoria en el torneo y porque, además, vuelve a presentarse ante su público. El elenco dirigido por Maximiliano Barbero marcha último con cuatro puntos (producto de la victoria ante Gimnasia y Tiro, y el empate con Sol de América), a 5 unidades del penúltimo, Crucero del Norte.

La larga semana y media tras la igualdad con los formoseños fue utilizada por el DT para probar distintas opciones en pos del objetivo del triunfo.

Los demás encuentros de la fecha serán: a las 15.30 Boca Unidos de Corrientes vs. San Martín de Formosa, Gustavo Benitez; a las 20.15 Sol de América de Formosa vs. Sarmiento de Resistencia, Nelson Bejas y a las 22 Juventud Antoniana vs. Gimnasia y Tiro de Salta, Fabricio Llobet.



UNIÓN JUGARÁ CON LAS PAREJAS

Luego de la victoria conseguida en Lincoln frente a El Linqueño, Unión de Sunchales recibirá este miércoles desde las 20.30 a Sportivo Las Parejas. El árbitro del encuentro será Marcelo Sanz, de Coronel Vidal, acotando que el Bicho Verde no podrá contar con Thiago Allassia, que fue expulsado en el último encuentro.