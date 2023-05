El inicio del fútbol femenino

Este fin de semana arrancó el torneo Apertura para las categorías juveniles del Fútbol Femenino de Liga Rafaelina de Fútbol. En Sunchales se jugó la 1° fecha 1 en Sub 12 y Sub 16 y los resultados fueron los siguientes:

Sub 12: 1° Fecha, 9 de Julio 6 vs. Ben Hur 0; Atlético de Rafaela 2 vs. Sunchales Cicles Club 0 y Argentino de Humberto 2 vs. Libertad de Sunchales 0.

Sub 16, 1° Fecha: Argentino de Humberto 0 vs. Atlético de Rafaela 6; Deportivo Susana 3 vs. Libertad de Sunchales 3.

El próximo domingo, en cancha del Club Deportivo Susana se jugará la 1° fecha de la categoría Sub 14 y Primera División.