Rafaelinos integran la lista de diputados de Bonfatti

El ex gobernador Antonio Bonfatti encabezará la lista “Acuerdo Progresista” de candidatos a diputados provinciales por el Frente "Unidos para Cambiar Santa Fe", en la cual Rafaela estará presente con la participación de Natalia Enrico y dirigentes del centro socialista.

Acompañan a Bonfatti la actual diputada provincial Rosana Bellatti, el ex ministro de Gobierno y Reforma del Estado Rubén Galassi, la médica Varinia Drisun, el dirigente del norte provincial Sergio Rojas -entre otros-, en una propuesta con marcado anclaje territorial e integrada por militantes y dirigentes socialistas en los campos de la salud, la educación, la participación gremial y social.

La ex concejal de Rafaela, Natalia Enrico integra la lista y en este sentido destacó: “Me siento profundamente honrada y es un gran orgullo haber sido convocada para acompañar a Antonio Bonfatti, a quien conozco desde hace muchos años por haber integrado sus equipos de gobierno y legislativo. Destaco su desvelo permanente por construir diálogo, consensos y trabajar por el bien común. Lo considero uno de los dirigentes más valiosos que hoy tiene la política santafesina , a la que puede aportar muchísimo desde su experiencia como ex gobernador y Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ser parte de este proyecto junto a tantas queridas compañeras y compañeros a los que valoro y respeto me llena de esperanza”.

Además, integran la lista los dirigentes del Centro Socialista de Rafaela , el médico Santiago Gaspoz y Analía Marzioni, en tanto que en representación del Departamento Castellanos también está el ex diputado Omar Martínez.

Respecto a la participación de Bonfatti, Santiago Gaspoz remarcó que lo une no sólo la profesión sino la vocación por la salud pública, mientras que Marzioni destacó y valoró la decisión de Bonfatti de participar en un momento tan importante, donde se requiere de personas con su temple, honestidad y capacidad de liderazgo.



SIN LISTAS PARA

EL CONCEJO

Por otra parte, el Centro Socialista de Rafaela explicó que "ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo de unidad a nivel local entendemos que nuestro mejor aporte es no fomentar una división que no buscamos ni alentaremos porque en el contexto actual no suma ni construye" por lo que no presentó una lista de candidatos para el Concejo Municipal de esta ciudad.

"Continuaremos desde nuestro espacio de militancia, con la experiencia, recorrido y apuesta esperanzadora que nos moviliza desde siempre, trabajando por una sociedad más justa e igualitaria", señaló.