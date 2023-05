River cayó con Talleres

River Plate no pudo repetir las buenas actuaciones de partidos pasados y cayó en su visita a Talleres en el Mario Alberto Kempes 2-1, por la fecha 16 de la Liga Profesional. Los goles fueron convertidos por Rodrigo Garro (x2) y Matías Suárez.

El equipo de Martín Demichelis salió al campo con un doble nueve compuesto por Lucas Beltrán y Salomón Rondón. Dicha variación en el esquema no funcionó y le hizo las cosas más cómodas al local, quien recién comenzó a ser atacado con mayor profundidad en el segundo tiempo.

Esto fue gracias a los ingresos de Pablo Solari y Suárez, que propusieron, en vez de la pelea con los centrales, un mano a mano con los laterales, el cual los hombres millonarios ganaron la mayoría de veces.

Las grandes actuaciones de Garro y Ramón Sosa fueron fundamentales e incomodaron durante todo el encuentro a la defensa riverplatense, que no tuvo la solidez que venía mostrando.

Con este resultado, River sigue líder y aún con una buena ventaja ante su perseguidor, San Lorenzo, pero que se achica de ocho a cinco puntos. Por su parte, el cuadro cordobés se sube al tercer puesto y queda a siete unidades.



OTROS RESULTADOS. Defensa y Justicia 1 - Estudiantes 1, Platense 3 - Racing 0. HOY: 15.30hs Barracas Central vs Central Córdoba, 15.30hs Unión vs Sarmiento, 18hs Gimnasia vs Lanús, 20.30hs Vélez vs Rosario Central.