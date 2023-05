El oficialismo venció en las elecciones de Salta, La Pampa y Tierra del Fuego

BUENOS AIRES, 15 (NA). - No hubo sorpresas en las elecciones a gobernador que se realizaron ayer en tres provincias, ya que los candidatos oficialistas lograron imponerse con claridad en las urnas.

De esa manera, Gustavo Sáenz continuará al frente del gobierno de Salta, Sergio Ziliotto hará lo propio en La Pampa y Gustavo Melella seguirá en Tierra del Fuego.



VENCIÓ SÁENZ

El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, se impuso este domingo en las elecciones provinciales y logró ser reelecto con comodidad, ya que le sacó una diferencia de más de 30 puntos al candidato de Juntos por el Cambio, el radical Miguel Nanni.

Pocos minutos después de que cerraran los comicios, el sistema de difusión de datos del escrutinio comenzó a dar a conocer los primeros guarismos, debido a que el distrito norteño vota con Boleta Única Electrónica.

Con el 98,35% de las mesas escrutadas, Sáenz cosechó el 47,29% de los votos, mientras que Nanni, quedaba en segundo lugar con el 17,40%.

Luego de que se confirmara su triunfo, el mandatario salteño recibió las felicitaciones de los ministros Sergio Massa y Eduardo "Wado" De Pedro, así como también del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En su discurso, Sáenz destacó que se postuló como parte de "un gran frente con dirigentes políticos de mucha valía y de distintos partidos políticos", por lo que deseó que "esto sirva para que a nivel nacional puedan darse cuenta de que se puede opinar distinto".

"Que terminemos de una vez por todas con esa lógica de amigo-enemigo, que busquemos los puentes que nos unen porque las necesidades son las que la gente tienen", remarcó, para luego destacar el trabajo en conjunto con los gobernadores del Norte Grande.

Y agregó: "Tenemos bien en claro hacia dónde vamos. Eso es lo que tenemos que saber. No hay políticos ni líderes mesiánicos, ni hombres ni mujeres que se las saben todas y tienen la verdad absoluta".

En ese sentido, adhirió a la iniciativa del ex senador nacional Esteban Bullrich de tratar de terminar con la grieta y subrayó: "Hay que llamar a la unidad nacional. Los cinco o seis dirigentes nacionales siéntense en una mesa de una vez por todas y hagan algo por el pueblo y por la patria. Dejen de pelearse por un cargo o ser presidente o mantener una cuota de poder".

En tanto, el candidato Emiliano Estrada, de Avancemos, alcanzó el tercer lugar gracias al 16,19% de los sufragios.

En lo que se refiere a los comicios para intendente de la ciudad de Salta, se impuso Emiliano Durand frente a la actual jefa comunal, Bettina Romero.



GANÓ ZILIOTTO

Los primeros resultados parciales del escrutinio provisorio marcaban anoche una ventaja considerable para el candidato a gobernador Sergio Ziliotto, del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa), quien de esta forma se encaminaba hacia la reelección pese al buen desempeño electoral de su principal contendiente, Martín Berhongaray (UCR - Juntos por el Cambio).

Con el 19,01% de la carga completa, el actual gobernador, que es acompañado en la fórmula por la diputada provincial Alicia Mayoral, se imponía con el 45,45% frente al 39,97% del binomio integrado por Berhongaray y la ex diputada provincial del radicalismo Patricia Testa.

De confirmar el triunfo, Ziliotto extenderá la hegemonía del Partido Justicialista que gobierna La Pampa desde 1983 ininterrumpidamente, ya que desde el regreso de la democracia hace 40 años, el peronismo ganó todas las elecciones.



MELELLA CLARO

El gobernador Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, logró la reelección al cosechar el 53% de los votos, en unos comicios que registraban una importante cantidad de sufragios en blanco.

Con el 66% de las mesas escrutadas, el mandatario sureño obtenía el 52,95% de los votos y se encaminaba a revalidar su mandato con absoluta comodidad.

Su perseguidor más cercano era el candidato Héctor Stefani, del PRO, con apenas el 10,19%.

Llamativo era el número de votantes que no se inclinaron por ninguna de las opciones electorales: el voto en blanco representaba el 20,97% de los sufragios.

En tanto, Laura Almirón, la postulante de Republicanos Unidos, quedaba en tercer lugar con el 7,38%; y detrás aparecieron Pablo Daniel Blanco, de Juntos por el Cambio, con el 5,75% y Lucía Fernández, del Frente de Izquierda, con el 1,76%.

En Ushuaia, capital provincial, el intendente Walter Vuoto también pudo revalidar su cargo.