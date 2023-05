Cristina Kirchner podría anunciar su candidatura

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El diputado nacional Eduardo Valdés, del Frente de Todos, confirmó que la vicepresidenta Cristina Kirchner será de la partida en la marcha que el kirchnerismo prepara para el 25 de mayo en la Avenida 9 de Julio, y conjeturó que ella podría aprovechar el marco de la movilización para anunciar una candidatura.

"Ella va a estar, no va a desairar a la multitud. Y creo que va a decir que va a ser candidata. Tengo toda la expectativa que diga que sí", señaló.

Valdés es uno de los dirigentes del peronismo más comprometidos con el operativo clamor para que Cristina Kirchner acepte el desafío de una candidatura presidencial, que es el deseo de gran parte de la militancia.

Hasta ahora, las señales que la jefa del kirchnerismo manifestó fueron en sentido contrario: desde denunciar que está "proscripta", pasando por el clásico "no se hagan los rulos", hasta señalar explícitamente en diciembre del año pasado que no será "candidata a nada".

Sin embargo, desde el kirchnerismo confían en que la vicepresidenta estaría revisando esa postura a partir de una lectura del complicado escenario electoral que asoma para el Frente de Todos, donde solo una candidatura de ella podría sintetizar al espacio y evitar una interna que disperse el voto y fracture a la coalición.

Esto tiene que ver con que una candidatura de Cristina Kirchner sería la única forma con que el oficialismo podría sortear la competencia interna en las PASO, ya que nadie se animaría a competirle a la ex presidenta.

"Creo que en este momento lo único que no fragmentaría al Frente de Todos es una candidatura de Cristina", admitió.

"Nadie se imagina hacer unas PASO con Cristina", planteó Valdés, y lo comparó con la situación en la Libertad Avanza, donde Javier Milei no tendrá rivales internos en las PASO.

"Dicen que el candidato que más está creciendo es Milei y no va a las PASO. Eso es lo que estamos trabajando", reconoció el diputado nacional.

El dirigente oficialista aseguró que quedó "afónico de tanto gritar Cristina presidenta" y consideró que ella reúne todas las condiciones para ser proclamada como candidata única.

Según dijo "una candidatura en el Frente de Todos tiene que generar mucha emoción, sorpresa y ella es la que sintetiza todo eso".

"Massa puede ser un buen candidato. No lo quiero desestimar, pero tengo como objetivo a Cristina", ratificó.