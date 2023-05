BUENOS AIRES, 15 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri cuestionó ayer al Gobierno por la inflación, luego de que se conociera el viernes pasado que el índice de abril fue del 8,4 por ciento.

El ex mandatario nacional lo hizo a través de una carta publicada en sus redes sociales.

El texto del ex jefe de Estado se titula "Nunca quisieron bajar la inflación".

Allí apuntó fuertemente contra el presidente Alberto Fernández y el ministro Sergio Massa, titular del Palacio de Hacienda.

"Es inexacto decir que el gobierno de los Fernández y Sergio Massa está fracasando en su lucha contra la inflación porque ni siquiera lo están intentando. No tomaron ni una medida en estos años para bajar la inflación. Ni los controles de precios, ni el patrullaje parapolicial en supermercados sirven para nada", sostuvo Macri.

El nuevo dato de inflación decanta después de una fuerte corrida cambiaria, en la que el dólar blue llegó a rozar los 500 pesos durante mediados de abril.

En ese contexto, el número brindado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó lo que habían pronosticado las consultoras privadas.

El viernes se conoció el dato que confirmó las previsiones del sector privado, que pronosticaban para abril un número superior a los registrados en la inflación los meses previos.

La inflación acumula en el año 32 por ciento con una variación interanual de 108,8 por ciento, es decir, la más alta en 30 años.

Este lunes Massa anunciará un nuevo paquete de medidas orientadas a combatir el alza de precios.

El ex mandatario nacional apuntó contra la emisión monetaria y pidió orden en las cuentas públicas.

"Pero a hacer eso se niegan porque su cultura política está basada en no hacerse cargo de nada y porque tienen ideas equivocadas, antiguas y marginales sobre por qué existe la inflación", remarcó Macri.

El ex jefe de Estado remarcó que el gobierno insiste con la "falta de dólares", la "restricción externa" o "inflación multicausal", que "son todos conceptos que ya no usa nadie fuera del país (quizás sólo en Venezuela)".

Para cerrar su crítica, dijo que "con ideas equivocadas y cobardía política nunca les iba a ir bien con la inflación".

Agregó que "todos los meses se sorprenden con el dato del INDEC, como si fuera una cuestión de magia y no se dan cuenta de que no están haciendo nada, absolutamente nada, para bajarla".

Por el contrario, "siguen aumentando el gasto, para la política y para unos pocos", para concluir señalando que "son las propias acciones del Gobierno las que la tiran para arriba".