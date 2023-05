Ucrania confía en derrotar este año a las tropas rusas

BERLÍN, Alemania, 15 (Reuters). - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que Kiev y sus partidarios occidentales podrían hacer "irreversible" una derrota rusa en la guerra de Ucrania este mismo año y agradeció a Alemania que sea un "verdadero amigo" durante una visita efectuada a Berlín.

Zelenski se aseguró una gran ayuda militar, ya que el Gobierno alemán anunció un paquete para Ucrania de 2.700 millones de euros (3.000 millones de dólares), el mayor de este tipo desde la invasión rusa en febrero del año pasado.

"Ahora es el momento de determinar el final de la guerra este año, podemos hacer que la derrota del agresor sea irreversible este año", dijo Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz.

Scholz, por su parte, subrayó el compromiso de Alemania de seguir apoyando a Ucrania mientras sea necesario, dejando de lado una pregunta sobre anteriores tensiones en las relaciones bilaterales y eludiendo otra sobre las esperanzas de Kiev de ingresar en la OTAN.

Alemania, que es la mayor economía de Europa, se enfrentó a críticas al comienzo de la guerra por lo que algunos llamaron una respuesta vacilante, pero se ha convertido en uno de los mayores proveedores de ayuda financiera y militar de Ucrania.

Se espera que Ucrania lance importantes operaciones de contraofensiva en las próximas semanas contra las fuerzas rusas en las zonas del este y en el sur del país.

En su primera visita a Alemania desde que comenzó la invasión rusa, Zelenski dijo que Kiev estaba dispuesta a debatir iniciativas de paz externas procedentes de otros Estados, pero que esas propuestas debían basarse en la posición de Ucrania y en su plan de paz.

"La guerra está teniendo lugar en el territorio de nuestro país, por lo que cualquier plan de paz se basará en las propuestas de Ucrania", declaró el presidente Zelenski.

Kiev ha descartado la idea de hacer concesiones territoriales a Rusia y ha dicho que quiere recuperar cada centímetro de su territorio. Rusia se anexó la península de Crimea en 2014 y desde el año pasado afirma haber sumado otras cuatro regiones ucranianas.

"Ucrania está preparada para la paz. Pero exige, con razón y con nuestro apoyo, que eso no puede significar congelar la guerra y tener una forma de paz dictada por Rusia", dijo Scholz.

Zelenski se había reunido el sábado con la primera ministra italiana Giorgia Meloni y con el papa Francisco.

El jefe de Estado ucraniano trata de obtener el apoyo de los socios financieros y militares de Ucrania, que se enfrentan a una creciente crisis del costo de la vida en su país.

Zelenski reconoció que existe el "riesgo de que si la contraofensiva no tiene mucho éxito haya menos apoyo", aunque desestimó que esa "sea la opinión general".

"Hay algunos países que lo están pensando, pero no creo que hayan sido muy firmes en su apoyo a Ucrania durante todo este periodo", añadió, sin especificar quiénes podrían flaquear en su respaldo a Ucrania.

Zelenski visitó Alemania con motivo del Consejo de Seguridad de Múnich en febrero del año pasado, justo antes de que estallara la guerra. Alemania se vio limitada en su apoyo a Ucrania en aquel momento tanto por su dependencia energética de Rusia como por el pacifismo surgido de su sangrienta historia del siglo XX.

Aumentar su apoyo exigía un importante cambio de política y de mentalidad que Scholz denominó "Zeitenwende", o cambio de época, en un discurso histórico pronunciado pocos días después del estallido de la guerra.

Zelenski voló a Berlín en un avión del gobierno alemán escoltado sobre el espacio aéreo por cazas de las fuerzas aéreas de la Luftwaffe.

Estaba previsto que viajara anoche a Aquisgrán, en el oeste de Alemania, para recibir el prestigioso premio Carlomagno en honor a los servicios prestados a Europa.

El pueblo ucraniano, bajo el liderazgo de Zelenski, lucha no sólo por su país "sino también por Europa y los valores europeos", declaró el comité que otorga el premio en un comunicado.