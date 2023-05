Semáforo en verde rumbo a las PASO

Por Darío H. Schueri



Desde Santa Fe. - Cuarenta y ocho horas antes de emprender una misión comercial junto al ministro de Producción, Daniel Costamagna, por Argelia, Egipto y Marruecos, el gobernador Omar Perotti detonó las redacciones (tradicionales y 2.0) con la predilección al cierre de listas, del senador nacional Marcelo Lewandowski como su precandidato a gobernador. ¿Por qué debería haber sido una sorpresa, si Perotti nunca adelantó nombres en esa categoría?. Porque muchos pensábamos -y así lo escribimos en estas páginas- que el diputado nacional Roberto Mirabella terminaría siendo el elegido. El socialismo también impactó con el anuncio de Mónica Fein como precandidata a gobernadora y Clara García primera diputada provincial.



PEROTTI ELIGIÓ A LEWANDOWSKI

COMO SU SUCESOR

El 16 de octubre del año pasado nosotros publicábamos en estas páginas que el propio Perotti, ante nuestra pregunta de quién sería su delfín, nos respondió: “el que mejor mida”. Cuando este sábado inquirimos sobre los motivos para inclinarse por Lewandowski al cierre de la noche del viernes, la respuesta fue “porque es el que mejor mide en Rosario”. Integrantes de la Liga de presidentes comunales Pueblos Libres (principales auspiciantes de Lewandowski) nos confiaron –¿exageraron?– que el senador nacional orilla los 30 puntos en esa ciudad.

Los “Pueblos Libres” nunca quisieron a Mirabella como precandidato a gobernador, a tal punto que unos setenta integrantes de ese núcleo hace quince días fueron acompañados por Lewandowski a un tour por la Ciudad de Buenos Aires para visitar al secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, Agustín Rossi y “Wado” de Pedro. Se comenta, inclusive, que los “pueblos Libres” se negaban a dar sus listas a la Casa Gris si el precandidato era Mirabella.

La precandidatura de Lewandowski fue recibida con beneplácito por distintos sectores del justicialismo, entre ellos la agrupación que lidera el ex gobernador, Víctor Reviglio.

Perotti encabezará la lista de diputados provinciales del “Polaco”, en la que además incluyó media docena de sus ministros en los primeros diez lugares, en pos de ganar las elecciones en esa categoría para lograr la mayoría de 28 diputados, si no se diese el 10 de setiembre el triunfo en la de Gobernador. En esa nómina se destaca la inclusión de los rafaelinos Marcos Corach y Daniel Costamagna en el primer tramo y también la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rafaela, Myriam Villafañe.



EL PERONISMO TENDRÁ INTERNAS

CON TODOS LOS SECTORES

Pero no estará sólo Lewandowski en las PASO del venidero 16 de julio: deberá cruzarse en esa semifinal con Marcos Cleri (La Cámpora), Leandro Busatto (La Corriente) y Eduardo Toniolli (Movimiento Evita), con sus respectivas listas de diputados provinciales.

Mirabella con su libro "Defendamos Santa Fe" intentaba marcar discursivamente un intento de emancipación federalista para con la Nación, que su reemplazante Lewandowski, al igual que Cleri, Busatto y Toniolli –todos ellos adscritos al kirchnerismo - seguramente no enfatizarán.

El propio Perotti además de las listas de diputados de los gubernamentales Cleri, Busatto y Toniolli, también deberá competir contra la lista encabezada por Oscar “Cachi” Martínez junto a Luis Rubeo sponsoreada nada menos que por Sergio Massa, y la figura del precandidato a senador por La Capital, Federico Reutemann, a quien Massa lo quiere usufructuando el ilustre apellido en los medios nacionales.

Pero las sorpresas no terminan allí: el camporista Cleri llevará como primera precandidata a diputada provincial, nada menos que a la actual vicegobernadora Alejandra Rodenas; y en tercer lugar a Jaqueline Balangione, esposa del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez.

“Esta todo el arco peronista representado en las listas, sea a gobernador como de diputados provinciales desde La Cámpora, pasando por el Movimiento Evita, La Corriente, el massismo; hay mixtura de jóvenes con gente de aquilatada experiencia, y estoy convencido de que vamos a retener la provincia”, se esperanzó en un audio grupal el ex dirigente reviglista, Edgar López.



UNIDOS (PARA GANARLE AL

PERONISMO GOBERNANTE)

En la vereda opositora que busca quedarse con el Sillón del Brigadier, Carolina Losada, Maximiliano Pullaro y el socialismo de Mónica Fein- Clara García llevarán a Unidos para Cambiar Santa Fe a una apasionante interna, “de casi 50 puntos”, aventuró el presidente del radicalismo, Felipe Michlig.

Losada junto a su armador Julián Galdeano tuvieron la parada más difícil en el cierre de listas, pues además de contener a distintos sectores radicales, tenían que arropar a otros aliados, tales como el intendente de Rosario Pablo Javkin y Encuentro Republicano Federal, además del socio natural PRO.

La novedad de la cabeza de lista ya había sido develada días antes, cuando se supo que Dionisio Scarpín abandonará el 10 de diciembre su banca de senador nacional para ocupar una en la Cámara Baja de la Provincia, ya que será cabeza de lista de diputados.

Como siempre ocurre, tras acalorados debates, amagues de desplantes (finalmente el PDP se fue con Pullaro) y reconciliaciones varias, todo el mundo puso la firma para acompañar a Losada rumbo a la Casa Gris.

En el bunker de Pullaro las cosas parecieran haber sido más ordenadas, pues el Neo-Evolución ya había dejado las cosas aclaradas de antemano, y tanto el PRO, como el evangélico Walter Ghione (UNO) tuvieron sus casilleros expectantes.

José Corral, aliado de un primer momento en esta capital, llevará el estandarte de Pullaro en la batalla por el triunfo en la categoría diputados.

El presidente de la UCR, Felipe Michlig, se ufanaba de las más de 300 listas armadas en toda la Provincia para solventar la candidatura a gobernador de Pullaro.



EL SOCIALISMO Y EL

CULTO A LA RESERVA

Definitivamente el socialismo hace del silencio y el bajo perfil una religión. La presencia de la diputada nacional Mónica Fein como precandidata a gobernadora y Clara García como su cabeza oficial de lista de diputados, fue una verdadera sorpresa.

De todos modos, Antonio Bonfatti armó su propia lista de diputados provinciales por él encabezada apoyando a Mónica Fein, de manera tal que para las PASO el socialismo dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe, tendrá una propuesta altamente competitiva en pos de retener todos los votos socialistas, y porque no de centro izquierda.



MARADONA GOBERNADOR

"Estoy muy feliz de anunciarles que la @CCivicaSantaFe, llevará la candidatura a Gobernador de Eduardo Maradona, empresario rosarino, fuertemente comprometido con las Pymes de todo el país y la de @LucilaLehmann como 1ª Legisladora Provincial. ¡Gracias por dar este gran paso!" anunció en la tardecita del domingo Elisa Carrió, en lo que fue toda una novedad.

"Santa Fe necesita una urgente renovación política, con dirigentes honestos y dispuestos a tomar las riendas de una provincia tristemente olvidada durante años, pero con un potencial productivo impresionante" agregó la líder de Coalición Cívica. "El verdadero cambio que Santa Fe necesita está acá, sin absurdos amontonamientos, con valores, con honestidad y coherencia. ¡Con #Maradona2023, Santa Fe se vuelve a ilusionar!", completó agregando un candidato más en la categoría de Gobernador de la boleta única del 16 de julio.



LOS INTEGRANTES DEL

“RESTO DEL MUNDO”

Irán por bancas en la Cámara de Diputados la UCeDe -dentro de "Unidos para Cambiar Santa Fe"- con el ex juez rosarino Roberto Vázquez Ferreyra; como así también Amalia Granata con UNITE-Somos Vida y Rubén Giustiniani con Igualdad y Participación.

El frente Escucharte llevará a Gustavo Marconato como precandidato a gobernador, 19 senadores, 4 intendentes, 27 listas de concejales y 3 comunales; además de lista de diputados provinciales encabezada por Débora Farabollini de esta ciudad de Santa Fe capital. En Rafaela, Laura Monzón ocupa el primer lugar de la lista para el Concejo.

El Frente Amplio por la Soberanía llevará como cabeza de lista a Carlos Del Frade para diputado, mientras que Viva la Libertad llevará de precandidata a gobernadora a la pastora evangélica oriunda de San Lorenzo, Patricia Silva De Cattáneo, y al menos cuatro listas de diputados provinciales, de las cuales solo se sabe que el actual diputado rafaelino Juan Argañaraz encabezará la del partido troncal Inspirar.

Se cree que NOS y Vida y Familia también participarán con listas de precandidatos a diputados.

De todos modos, hasta las doce de la noche de este lunes, momento en que todo el mundo deberá llevar sus carpetas al Tribunal Electoral, el “copy paste” (antes era Liquid Paper) seguirá funcionando.

El semáforo ya se puso en verde. Los competidores salen a pista rumbo a la preclasificación del 16 de julio.