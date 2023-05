Ganó Ben Hur, empató Libertad y el Apertura tiene un cierre que “arde”

El final del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol está que arde. Ayer, Ben Hur le ganó 3-0 a Brown de San Vicente y se subió a la cima de las posiciones de la zona B, alcanzando a Unión de Sunchales, a sólo una fecha de terminar el torneo; el viernes Peñarol le había ganado en el adelanto a Unión, que llegaba como líder. Los de Villa Rosas, a dos puntos de los líderes, también se ilusiona con arrebatarles el primer puesto y jugar la final por el título.

Por el lado de la zona A, Libertad no pudo en su visita a Ramona, dividió puntos y el triunfo de Sportivo Norte en el adelanto lo deja al Negro y al Cañonero como líderes.

Si en la última fecha repiten resultado, habrá mano a mano, en cancha neutral, para desempatar el 1, en ambas zonas.

Los ganadores de cada zona se enfrentarán en un juego en cancha neutral para definir al campeón del torneo Apertura.



TODO LO OCURRIDO



JUEVES 11/05: 9 de Julio 0 vs Sportivo Norte 1, Ferro 0 vs Quilmes 0, Unión 0 vs Peñarol 1. VIERNES 13/05: Argentino de Vila 2 vs Deportivo Josefina 1, Atlético María Juana 1 vs Atlético de Rafaela 4.



AYER: Ben Hur 3 (4m PT Sebastián Jiménez, 45m PT Lucas Carrizo y 48m PT de penal Agustín Bianciotti) vs Brown de San Vicente 0. Reserva: 6-0; Deportivo Aldao 0 vs Deportivo Tacural 3 (35m PT y 38m ST Luciano González y 35m ST Alexis Miranda). Reserva: 0-0; Deportivo Ramona 2 (13m PT Ariel Cólzera y 32m ST Misael Grimaldi) vs Libertad de Sunchales 2 (21m PT de penal Marcos Quiroga y 27m ST Enzo Fernández). Reserva: 2-2; Florida de Clucellas 3 (1m PT y 3m PT Fernando Marchisone y 19m PT Hernán Dobler) vs Argentino de Humberto 0. Reserva: 2-0.



LAS POSICIONES:



ZONA A: Sportivo Norte 20, puntos; Libertad 20; Arg. de Vila 16; Arg. Quilmes 11; Dep. Tacural 11; Dep. Josefina 9; Dep. Aldao 7; Dep. Ramona 7; 9 de Julio 4.



ZONA B: Unión de Sunchales 15, puntos; Ben Hur 15; Peñarol 13; Atlético de Rafaela 11; Ferrocarril del Estado 11; Florida de Clucellas 10; Atlético María Juana 9; Pardo de San Vicente 8; Florida de Clucellas 7; Arg. de Humberto 1.



PRÓXIMA FECHA (9º, Y ÚLTIMA): ZONA A: Sportivo Norte vs Dep. Ramona, Libertad vs Arg. Vila, Dep. Josefina vs Dep. Aldao, Dep. Tacural vs Arg. Quilmes. ZONA B: Brown San Vicente vs Atlético (MJ), Atlético de Rafaela vs Florida de Clucellas, Arg. Humberto vs Unión, Peñarol vs Ferrocarril del Estado. Interzonal: 9 de Julio vs Ben Hur.