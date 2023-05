Todo lo sucedido en la zona

El Apertura de Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol completó su fecha 7. Por la zona Norte, la cima quedó compartida entre Independiente Ataliva y Atlético Juventud, ambos con 13; en la zona Sur, Talleres María Juana lidera con 15 y vienen con 12 Esmeralda y Zenón Pereyra.



A continuación, todo lo sucedido:



ZONA SUR

Viernes 12/05: La Hidráulica 0 vs. Atlético Esmeralda 0. Domingo 14/05: Libertad de Estación Clucellas 2 vs. Talleres de María Juana 1, La Trucha FC 1 vs. Defensores de Frontera 1, Zenón Pereyra FC 2 vs. Sportivo Santa Clara 1, Juventud Unida de Villa San José 1 vs. San Martín de Angélica 4



POSICIONES: Talleres (MJ) 15, puntos; Atl. Esmeralda 12; Zenón Pereyra 12; La Trucha FC. 11; Santa Clara 8; Bochazo 8; Def. de Frontera 8; Juventud Unida 7; La Hidráulica 7; San Martín 6; Libertad EC 3



Próxima fecha (8º): San Martín vs Zenón Pereyra, Sp. Santa Clara vs La Trucha, Def. de Frontera vs Sp. Libertad EC, Talleres (MJ) vs La Hidráulica, Atl. Esmeralda vs Bochazo. Libre: Juventud Unida.



ZONA NORTE

Viernes 12/05: Tiro Federal de Moisés Ville 1 vs. San Isidro de Egusquiza 2. Domingo 14/05: Independiente San Cristóbal 2 vs. Belgrano de San Antonio 0, Atlético Juventud 0 vs. Deportivo Bella Italia 1, Moreno de Lehmann 1 vs. Independiente de Ataliva 0, Sportivo Roca 1 vs. Sportivo Aureliense 1



POSICIONES: Independiente Ataliva 13, puntos; Atl. Juventud 13; Belgrano 12; Independiente San Cristóbal 11; San Isidro 11; Tiro Federal 10; Bella Italia 9, Moreno 7; Susana 6; Sp. Roca 5; Sp. Aureliense 1.



Próxima fecha (8º): Sp. Aureliense vs Moreno de Lehmann, Ind. Ataliva vs Atl. Juventud, Dep. Bella Italia vs Ind. San Cristóbal, Belgrano San Antonio vs Tiro Federal, San Isidro vs Dep. Susana. Libre: Sp. Roca.