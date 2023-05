Degrade repasó su rica trayectoria

Por Edgardo Pérez Castillo. - Luego de la presentación del material musical de Los Gatos Salvajes, Degrade volvió a escena este viernes 12 de mayo, a dos años de su último concierto con público. Fue en el marco de las actividades del Museo del Rock Santafesino, la muestra itinerante del Ministerio de Cultura, que volvió a recibir a una banda histórica de la ciudad de Rosario, cuna del rock de autor en español.

Después de las actuaciones de Pablo el Enterrador, Oasis y Los Vándalos, Degrade realizó un repaso por buena parte de sus cinco discos de estudio, en una retrospectiva que permitirá encontrarse con la diversidad compositiva y autoral de una de las bandas más importantes del rock-pop rosarino.

“Degrade tiene muchas etapas y el viernes se va a ver”, adelantó Emiliano Cattaneo, uno de los miembros originales del grupo que en 1999 tuvo en “Ratitas” su debut discográfico.

El de Ratitas fue un debut tardío y, consecuentemente, maduro. Publicado siete años después de la formación de la banda, resumía esos primeros pasos marcados por influencias diversas, claro, pero también dejaba asentado el camino que el grupo habría de continuar transitando por más de tres décadas: la canción fue siempre el soporte para que pudieran coexistir guitarras furiosas, brillantes melodías pop, reminiscencias rioplateneses, pasajes étnicos, climas oníricos e introspectivos.

Fiel a sí misma (en un signo de época para buena parte de las grandes bandas que nacieron en Rosario durante los años 90), Degrade asentó su voz y evolucionó disco a disco: en 2001 llegó “Agua”, seis años después “La hora azul”, en 2011 el homónimo “Degrade” y en 2017 el que es, hasta ahora, su último material de estudio, “Balneario”.

Emiliano “Pato” Cattaneo y Nahuel Marquet, fundadores y líderes del grupo, comentaron: “Es un poco raro pensar en no tener excusa para tocar, nuevo disco o nuevas canciones, pero está bueno tener ganas de vernos un poco –apuntó Cattaneo–. Los ensayos están saliendo bien, podemos hacer una lista diferente alejándonos un poco de «Balneario», que es lo último que veníamos haciendo. En ese sentido la lista la quise armar pensando en una pequeña retrospectiva, el Degrade de todos los tiempos. Cuando vi la técnica y el lugar pensé en los shows de nuestros principios, y apareció una lista más sanguínea, más poderosa, con más rock y menos pop que en la última época. El disco blanco («Agua») lo tocamos prácticamente entero, «La Hora Azul» medio que también, después habrá algún tema de «Ratitas» y algo de «Balneario». Creo que «Agua» es un disco que marcó a una generación, y me hago cargo de esto porque me lo han dicho. Por la forma en que grabamos, por ir contra productores y técnicos haciendo cosas fuera de la norma en ese momento, cosas que para la ciudad eran bastante novedosas. En ese punto Degrade se tiene que hacer cargo de la parte rockera que gestamos”.

Luego de haberse enfocado en otros proyectos, Marquet (voz y acordeón) y Cattaneo (teclados y voz) volverán a escena acompañados por otros integrantes de peso: Alvaro Manzanero (batería), Lisandro Sagué (bajo), Pablo Giulietti y Guido Benvenutti (guitarras). “En este tiempo se fue dando una distancia lógica a partir de los proyectos de cada uno, Nahuel estaba sacando su disco solista, yo grabando el mío, cada uno en su historia. No teníamos pensado salir a tocar, pero cuando apareció la propuesta del Museo del Rock la analizamos, lo planteamos al grupo y todos dijeron que sí al toque. Nos dimos cuenta que tiene un peso tocar con Degrade, lo que sucede con toda esa energía sumada”, analizó Cattaneo.

“A veces voy descubriendo cosas en las canciones que escribí y que me hablan a mí hoy –consideró a su vez Marquet–. Como si la canción fuera un laboratorio de la personalidad, de uno mismo, un lugar para pensarse y para conectarse con la emoción profunda. Lo que sentía cuando pensaba en tocar con Degrade, en que que sea gratis como va a ser, es que la banda es una parte de mí. Es algo que hicimos colectivamente y quería ponerlo en juego una vez más, que esa emoción que uno siente se pueda transmitir. Es todo lo que espero del show, que pueda transmitir la emoción que siento cuando estoy cantando las canciones”.