El rating de las noticias en un nuevo año electoral

El público ya no busca informarse en la televisión, sino entender y debatir.

Por Ariel Wolmam. - La escena es repetida: luego de un arduo día de trabajo, los adultos de la casa encienden el televisor y sintonizan (así se decía) el noticiero para ver qué pasó en el país y en el mundo. No había celulares, redes sociales ni diarios digitales. La información se leía en el diario a la mañana, se escuchaba un poco en la radio y quizás en la edición vespertina del periódico. Pero para saber qué había pasado, era un costumbre ver qué decían los periodistas de la tv.

Quizás un choque en algún lado, el aumento de la manzana, la renuncia de un funcionario, el delantero que compró Boca, los resultados de la lotería y hasta ahí. Claro, si, también el pronóstico del clima y alguna nota de color del exterior, si es que no había pasado algo grave. “Lo dijeron en el noticioso”, era la frase para dar por cierto algo.

Los canales de noticias llegaron a principios de los 90 y cambiaron mucho la manera de informarnos. Es cierto que la gente seguía viendo a Mónica y César, pero muchas de las noticias ya las habían visto en Todo Noticias, Crónica TV o CVN (Cablevisión Noticias, para los más jóvenes).

Hoy uno tiene miles de formas más de informarse. Hasta puede seguir a su periodista favorito en las redes, o escuchar sus podcast, seguirlo en vivo en Twitch o como sea. Tenemos infoxicación. ¿Qué significa? Exceso de información.

¿Entonces? ¿La gente deja de ver la televisión? ¿Consume solo entretenimiento? ¡No! El público ahora busca entender, necesita que alguien le ayude a procesar todo lo que sabe, sacar conclusiones, debatir y escuchar voces distintivas para tomar decisiones.

Esta semana el programa “+ Realidad” que conduce Jonatan Viale en La Nación+ tuvo picos de 7.1, un récord histórico para un ciclo que ese día no contó de la renuncia del presidente, ni otra noticia tan relevante como para que justificara un número así. Pero esto también marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque se convirtió en uno de los programas más vistos de todo el día en la televisión y hablando de política y economía. Se convirtió en uno de los programas más vistos de todo el día en la televisión y hablando de política y economía. Analizando la situación del país.

En tiempos de inteligencia artificial, en donde una máquina ya empieza a hacer lo que hasta ahora solo podíamos realizar los humanos, se hace cada día más necesario usar la inteligencia natural. Porque la información, en los países libres, abunda. Pero es importante saber qué hacemos con ella. NA