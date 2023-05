Segundos en Francia

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas '7, cayó ayer en alargue ante su par de Nueva Zelanda por 24 a 19, en tiempo extra, en la final que ambos equipos sostuvieron en Toulouse, Francia, al cabo de la décima estación del circuito mundial de la especialidad.

El conjunto albiceleste, dirigido por Santiago Gómez Cora, mostró una nítida superioridad a lo largo del desarrollo, sobre todo en el primer tiempo, ya que se fue en ventaja por 19-7, tras los primeros 7 minutos.Sin embargo, los neozelandeses remontaron en el segundo período y obtuvieron dos tries más una conversión, que le permitieron lograr la paridad en 19.Y en el tiempo extra, el equipo de Oceanía logró el try de oro que le dio la medalla de oro, cortesía de Roderick Solo.

Los tantos argentinos fueron obra de sendos tries de Germán Schulz, Agustín Fraga y Marcos Moneta, más las conversiones de Santiago Vera Feld y Luciano González. La undécima y última etapa del circuito mundial se jugará el próximo fin de semana en Londres (sábado 20 y domingo 21).Argentina, que ya se aseguró su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, está segundo en las posiciones con 159 puntos, situándose como escolta de Nueva Zelanda, que reúne 186.