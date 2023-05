Pedro Emmert fue campeón Nacional de los 400 metros

El rafaelino Pedro Emmert obtuvo el título nacional de mayores de los 400 metros llanos en la final disputada el sábado en Concepción del Uruguay por el torneo más importante del país en esta disciplina. El viernes había ganado su serie.

El atleta que entrena habitualmente en Buenos Aires pero representa a Santa Fe en los Nacionales tuvo una sólida performance durante la prueba, llegando con buen margen a la meta sobre el segundo, Matías Falchetti (FAM). Tercero arribó Julián Pereyra, también de la Metropolitana, acotando que por dos partidas en falso fue descalificado Elian Larregina, el recordman argentino.

Emmert tuvo un tiempo de 47s 95, ligeramente superior al que había logrado el día previo, y con esta consagración obtuvo su principal logro nacional en el atletismo.

Además, el domingo fue parte de los 800 metros llanos donde finalizó cuarto con un tiempo de 1m 55s 01. En una prueba muy táctica Julián Gaviola se impuso con 1m53s12, delante de Franco Peidón y el ex campeón sudamericano Leandro Paris.

En el cierre del certamen, el rafaelino integró la posta 4x400 santafesina que obtuvo el bronce.



SUBCAMPEONATO DE OKON

Otra medalla para nuestra ciudad y Santa Fe fue para Abril Okon en la competencia de salto en alto. Su marca fue de 1m 55, en una competencia que fue ganada por Nayla López, de Buenos Aires, con 1m60, mientras que el tercer puesto fue para Paulina Sánchez, también con 1m55. De esta manera la saltadora de CRAS entrenada por Leandro Bonamino obtuvo una nueva medalla nacional.

De CRAS también participaron Virginia Abba, que fue sexta en lanzamiento de martillo, Camila Rodriguez en las series y posta 4x100, y Stéfano Serafin, octavo en salto en largo.

Cabe acotar que no estuvo participando Tomás Mondino en este certamen ya que está próximo a viajar a Colombia para disputar el Sudamericano U20, y este fin de semana parte del equipo estuvo concentrado en el CENARD para realizar los últimos entrenamientos en el país.



ZABALA CAMPEÓN

La prueba de los 5.000 de hombres convocó a casi toda la elite argentina (aunque no estuvo el flamante recordman sudamericano Federico Bruno). El santafesino José Zabala, oriundo de Humboldt, tras haber dado pelea hasta el último centímetro ante Diego Lacamoire en los 5.000, ahora se dio el gusto de quedarse con el título en 14:14.49, seguido por el santiagueño Edgar Felipe Neri-Chávez con 14:15.97 y el mendocino “Nacho” Erario (14:19.92), quien venía de una gran exhibición en 10.000.

Los once primeros estuvieron por debajo de 15 minutos y Zabala tuvo un gran remate de 2:33.8 para el último kilómetro que le permitió sentenciar la prueba en su favor.

Cabe acotar que de la misma localidad, Brian López logró la medalla plateada en salto en largo.

Como balance general del torneo, en algunas pruebas se pudo alcanzar un buen nivel, de cara a los próximos compromisos internacionales como los Grand Prix y el Campeonato Sudamericano de Sao Paulo. Pero en líneas generales, debido principalmente al clima (viento en contra en la recta principal durante todas las jornadas, cierto calor y humedad) no resultó tan alto.