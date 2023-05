Vuelve al trabajo

Atlético de Rafaela regresará este lunes a las 9.30hs a los entrenamientos, luego de la derrota por 3-1 del sábado ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

La ‘Crema’ comenzará su preparación de cara al juego del próximo sábado, 21.30hs, ante Chaco For Ever, como visitante.

En lo que respecta al equipo, el DT Ezequiel Medrán no tiene suspendidos y se esperará por el estado físico de los que jugaron ante la Lepra, aunque en principios todos estarían a disposición.

Luego de dicho encuentro Atlético recibirá a Mitre de Santiago del Estero y cerrará la primera rueda visitando a Chacarita Juniors.