Medrán y la derrota de la Crema: “Nos faltó la eficacia en el arco rival”

Atlético de Rafaela se vio superado por su rival y perdió. Independiente Rivadavia tuvo la contudencia que no mostró la ‘Crema’ y se llevó tres puntos de oro del Monumental de barrio Alberdi. Fue 3-1 por la fecha 14 de la zona B de la Primera Nacional. La ‘Lepra’ se fue a 25 puntos y el elenco rafaelino quedó con 23, los mismos que Quilmes.

Tras el encuentro, Ezequiel Medrán habló en conferencia de prensa y a modo de balance, en las primeras sensaciones tras la derrota que le cortó la mejor racha como DT albiceleste, indicó: “Teníamos la intención de imponernos en el juego y a través del resultado, pero esto es fútbol. Arrancamos al minuto con ese gol en contra, que obviamente condiciona un trámite de juego, pero siento que lo trabajamos con inteligencia al primer tiempo, con mucha intensidad, al crear 4 o 5 situaciones de gol antes de los 20 minutos”. Y agregó: “Llegamos al empate, creamos algunas más, y obviamente teníamos la intención de seguir buscando el partido y ellos encontraron su lugar para sacar una nueva ventaja rápidamente; tuvimos situaciones claras pero no se pudo dar, quedamos un poco expuestos en zona defensiva y ellos terminaron de definir el partido”.



-¿Qué crees que le faltó al equipo?

-Es fútbol, como digo. La sensación de arrancar al minuto 1 a 0 perdiendo, obviamente que condiciona todo el trámite del juego. Después el equipo, en el transcurrir del primer tiempo, se pudo imponer ante un rival que venía muy bien desde el minuto inicial hasta la finalización del primer tiempo, esa es la realidad. Tal vez no tuvimos esa eficacia en el arco.

-Vuelven a fallar en la definición y da la sensación que les está costando marcar esa diferencia en la ofensiva.

-No tuvimos esa eficacia. El equipo creó las situaciones de gol como para buscar el triunfo, incluso después del empate. Recuerdo ni bien arranca el segundo tiempo que tuvimos una situación clara, primero le queda a Bieler, después le queda Luna pero bueno no pudimos concretar en el arco rival, el partido, siendo que nosotros hicimos el desgaste desde el minuto inicial al 95. Llama tuvo una también, Lago, el cabezazo de Ríos. No tuvimos esa eficacia en el arco rival.

Ese gol en contra de arranque nos obligó a hacer un esfuerzo importante desde el inicio, se hizo un desgaste importante del equipo, a veces no buscando los mejores caminos, pero sí con buenas intenciones y las creamos, las situaciones realmente las creamos y tal vez nos faltó la eficacia en el arco rival.

-El gol al inicio rompe esquemas, pero también recibieron un ‘mazazo’ en el 2-1, cuando se habían realizado cambios en post de ir por todo…

-Si. Cuando uno busca una intención a través de los cambios y a los 30 segundos del cambio a través de un lateral que después progresa la jugada de un lado hacia el otro y termina en gol, nuevamente otra vez te condiciona lo que uno tenía pensado a través de analizar el rival, de lo táctico, de la planificación del partido, pero es fútbol y nosotros tenemos que tener la capacidad y la inteligencia de resolver esas situaciones que se presentan y no lo pudimos hacer.

-Hiciste los cinco cambios, bastante rápido, ¿No estabas conforme con el funcionamiento del equipo?

-Sentía que el equipo hizo un desgaste importante. Tal vez estaba un poco impreciso en el medio entonces quería buscar a Llama que me dé la profundidad que queríamos buscar con Laméndola, que queríamos buscar con Delgadillo con un pie un poco más claro y después con Gonzalo Ríos para que pueda trabajar más con los centrales y pueda hacer un poco el partido más largo un poquito más sucio en el área para que quede en esas jugadas, esa segunda jugada, pero a los 30 segundos de hacer los cambios nos convierten el gol y bueno nos condicionó, pero sentía que el camino iba por ahí y no nos pudimos encontrar, pero como te digo, más allá de los cambios, de la urgencia, el equipo creó las situaciones como para lograr el empate y bueno, no tuvimos la certeza ni el arco real.

-¿Hay algo que te preocupe con respecto a lo futbolístico?

-No, a ver, acá no hay que dramatizar. Hay que mantener la calma. Cuando vos tenés un equipo que en la fecha 13 estaba tercero con el trabajo que venía realizando de un día para el otro no se puede derrumbar todo, hay un proceso hay que seguir construyendo. Esto no deja de ser un aprendizaje a futuro para seguir resolviendo pero obviamente nosotros nos enfocamos en seguir mejorando, en seguir corrigiendo como equipo para tener un equipo que pueda competir bien.