La justicia brasileña falló a favor de Juan Darthés

Juan Darthés fue absuelto en primera instancia del delito de violación contra Thelma Fardín, según un fallo de la Justicia de Brasil divulgado ayer y confirmado por el abogado del actor Fernando Burlando.

“Se concluye que existe duda sobre la ocurrencia o no de la conjunción carnal, esencial para la configuración del delito descrito en el art. 213 del Código Penal, con redacción dada en la época de los hechos, según se describe en la denuncia. Y la duda, en este caso, se resuelve a favor del imputado, siendo la absolución la medida que se impone”, determinó el Juzgado Penal Federal de San Pablo, según publicó ayer el portal de La Nación.

La justicia brasileña determinó así que la versión de Thelma Fardín “no fue consecuente” en cuanto a las relaciones carnales. ”Ya que durante más de nueve años este hecho fue omitido en las pocas denuncias que hacía a personas de su confianza”.

Antes de darse a conocer la sentencia, Burlando había confirmado que Darthés resultó absuelto de las acusaciones debido a la falta de pruebas. “Tres fiscalías de distintos países lo han investigado, y la justicia que lo absolvió es de avanzada en temas de género”, señaló el letrado.

De esta forma, el abogado había anticipado que la absolución del actor se apoyaba en “la inexistencia de pruebas” que pudieran determinar que Darthés había cometido el hecho denunciado por Thelma Fardín.



"TRES JUSTICIAS"

“Darthés fue investigado por tres justicias, es decir, tres fiscalías de distintos países: Nicaragua, Argentina y Brasil. Fue sometido a toda esa carga investigativa y la justicia decidió esto”, aclaró Burlando. Y en esa línea destacó: “No es una justicia improvisada, sino una de avanzada que entiende bien todas aquellas cuestiones que están emparentadas con el género”.

Burlando sostuvo que el actor, que se radicó en Brasil tras la denuncia de Fardín, “fue investigado realmente a fondo y el resultado de toda esa investigación fue reconfortante para la familia de Juan”.

El juicio comenzó el 30 de noviembre de 2021, dos años después de que Fardín presentara la denuncia por abuso sexual agravado en diciembre de 2018 en Nicaragua, por hechos supuestamente consumados en 2009, durante una gira de la novela argentina “Patito Feo”, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años y él 45.



"ESTO NO SE

TERMINA ACÁ"

En conferencia de prensa en la tarde de ayer, Thelma Fardín aseguró que "esto no se termina acá", tras confirmarse la absolución en primera instancia de su ex compañero de rubro Juan Darthés, acusado de haberla violado en 2009.

La convocatoria a la prensa que brindó, fue convocada por el Colectivo de Actrices y Amnistía Internacional, y en la ocasión Fardín afirmó que "el propio fallo dice que hubo abuso sexual" y agregó: "mi verdad es la verdad".

En tanto, su abogada, Carla Junqueira, ratificó que "vamos a apelar" esta decisión judicial. De acuerdo a lo expresado por Junqueira, la ley brasileña

exigía una prueba de acceso carnal para dar cuenta del crimen de violación, sin embargo, señaló que "cualquier acto con acceso carnal -o no-, sin consentimiento de la víctima se caracteriza como violación", publicó la agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, Fardín confió que "el cambio que hicimos es una batalla que ganamos y un espacio que conquistamos. Por supuesto, que la Justicia va a ser el último bastión de un sistema violento, patriarcal. Esto no me adoctrina a mí, por favor, que no los adoctrine a ustedes, a todas las personas que les esté pasando algo similar en este momento".

Además, admitió que se siente "cansada, pero no me van a quebrar", y reiteró que "el propio fallo dice que está probado el abuso sexual, que me practicó sexo oral y que me penetró con sus dedos", pero advirtió que "esto no se termina acá".

De todas maneras, y debido a que el hecho sucedió en 2009 "está prescripto", dijo la actriz, porque se lo juzga con el Código Penal de ese momento.

"Parece que hay que elegir en que momento a una la abusan", indicó Fardín, sin ocultar su fastidio. "Van a reducir el discurso a decir que fue absuelto y hay que dejar en claro que el propio fallo explica que no pueden condenarlo porque (el delito) está prescripto", añadió.

Además, remarcó que puede caminar "con la frente en alto, él no". en referencia al ex galán, quien está radicado en Brasil pero con este fallo está en condiciones de regresar al país. "Eso también se va a apelar", adelantaron desde el equipo de abogados de Fardín, durante la rueda de prensa.

"Él tendrá que evaluar si le da la cara para venir, sabiendo que el fallo que lo absuelve confirma que está probado el abuso", subrayó la joven, quien estuvo acompañada por actrices y autoridades de Amnistía Internacional.