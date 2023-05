Los 132 años del barrio San Martín, uno de los más antiguos de la ciudad

Casi tan antiguo como Rafaela es el barrio San Martín de nuestra ciudad, un tradicional sector de nuestro medio delimitado por las siguientes arterias: Bv. Roca al norte, Hipólito Yrigoyen al este, Suipacha al oeste y Av. Luis Fanti al sur. La fundación del barrio se remonta al año 1891, apenas una década después de la formación de Rafaela como ciudad, siendo un fiel testigo de su crecimiento, ya que se trata de un sector que ha evolucionado mucho y que forma parte también del centro rafaelino. Este barrio tan pintoresco y particular cuenta con comercios minoristas que cubren las necesidades de los habitantes del sector. No se cuentan registros actualizados de cantidad de habitantes, pero se tiene la certeza que se ha incrementado notoriamente en los últimos años, en virtud de la construcción de unos cuantos edificios de departamentos.

Y en virtud a su cercanía con el área central de la ciudad, sus vecinos no requieren servicios u otras necesidades esenciales. Pero siempre hay aspiraciones a concretar. En otra época concitaba especial atención "La Casa redonda", peculiar construcción ejecutada en 1915 y que lamentablemente fuera demolida en 1956. Otro sitio de interés lo conformaba la gruta de la Virgen de Lourdes, patrona del barrio, que hoy se ha reducido a su mínima expresión y forma parte de la Capilla Nuestra Señora de Lourdes.



PLACITA HONDA

Un signo distintivo del barrio San Martín es sin lugar a dudas la Placita Honda. Denominada oficialmente "1° de Mayo", fue tradicionalmente conocida como "Placita Honda", debido a que fue construida a 3 metros de profundidad con respecto al nivel del suelo. Este importante espacio verde está rodeado por las calles Simón Chicco al norte, Francisco Sáenz Díaz al sur, Dante Alighieri al oeste y Viamonte al este. Tiempo atrás ese terreno era usado por su dueño -Simón Chicco- para extraer tierra que luego la llevaba a la parte sur de la ciudad (hoy barrio Ilolay, más precisamente en terrenos que ahora pertenecen al Club Juventud, sobre calle Luis Fanti), donde poseía un campamento para fabricar ladrillos, que eran usados en las primeras edificaciones del pueblo. La extracción diaria de tierra había reducido, en profundidad, aproximadamente 3 metros el terreno, convirtiéndola en una profunda cava. Al quedar luego la cava abandonada, muchos colonos comenzaron a tirar en ella residuos, convirtiéndola así en un importante foco de infección, por lo que un grupo de vecinos manifestó al Departamento Ejecutivo Municipal el deseo de arbitrar los medios necesarios para eliminar ese foco infeccioso. Para 1926, los hijos del desaparecido Simón Chicco, Santiago, Juan Bautista, José, Mateo Bernardo y Francisco, vecinos del entonces barrio Recreo, le remitieron una nota al intendente Luis Tettamanti, ofreciéndole donar a la Municipalidad el terreno con la condición de que en él se construya una plaza pública.



LOS FESTEJOS

Mientras tanto, la Municipalidad de Rafaela invita, este domingo 14 de mayo, desde las 15:00, al festejo del barrio San Martín que se llevará a cabo en la Placita Honda con entrada libre y gratuita. Organizado conjuntamente con la Comisión Vecinal del barrio San Martín, la Secretaría de Cultura y el área de Relaciones Vecinales, el festejo incluirá las actuaciones de Malvina Figueroa, Federico, y Alexis Fagnola. También habrá presentaciones de talleres de Memoria, Yoga y Taekwondo; más de 100 artesanos, artesanas, emprendedores, emprendedoras y castillos inflables para las infancias.