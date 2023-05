El Hot Sale 2023 facturó más de 86.000 millones en 3 días

El Hot Sale 2023 terminó con una cifra récord de facturación de más de $86.000 millones en solo tres días. Se trata de más de $ 20 millones por minuto y 6,8 millones de productos vendidos, en 72 horas, un 11% más que en 2022.

Sin embargo, el dato deja un sabor agridulce porque estuvo en línea con la inflación, por lo que no hubo un incremento en términos reales. El evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en su décima edición, contó con la participación de 960 empresas y más de 2,8 millones de usuarios que ingresaron al sitio oficial. Durante las 72 horas en las que se extendió, se concretaron ventas de productos y servicios por un total de $86.390.890.000 (ochenta y seis mil trescientos noventa millones ochocientos noventa mil), que representa un crecimiento del 105% en facturación en comparación con el Hot Sale 2022.

En esa edición anterior, en junio de 2022, la facturación fue de $42.000 millones. Es decir que se incrementó aproximadamente lo mismo que la inflación interanual. En este caso se compraron 6,8 millones de productos (un 11% más que en Hot Sale 2022). El valor del ticket promedio alcanzó los $20.800. “Una vez más cerramos una nueva edición de Hot Sale con un balance positivo. Más de 2,8 millones de usuarios de todo el país pudieron disfrutar del evento y aprovechar oportunidades en las 960 marcas participantes”, opinó sin embargo Andrés Zaied, Presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

En los resultados se destaca que la categoría pasajes y turismo alcanzó el tercer lugar en facturación, lo que se explica dado el encarecimiento del dólar, las restricciones al mercado de cambio, el menor acceso a financiamiento, además del contexto general de la economía con pérdida de poder adquisitivo.



CATEGORÍAS CON

MAYOR FACTURACIÓN

Electrodomésticos y AACC; Celulares y teléfonos; Pasajes y turismo; Electrónica, audio, video y TV; Computación; Indumentaria (no deportiva); Colchones y sommiers; Hogar, muebles y jardín; Indumentaria deportiva y Herramientas y construcción.

En cuanto a indumentaria, el total en esta categoría fue 311.850 productos vendidos, entre los que se destacan: sweaters, pantalones, ropa interior, poleras, buzos, zapatillas, camperas, medias y ropa deportiva. En el caso de artículos para el hogar, el total de productos vendidos de la categoría fue 45.071 y se destacaron: sillas de oficina, almohadas, difusores, sommiers, colchones, ropa de cama y mopas.

Por el lado del análisis por cantidad de productos vendidos hay preponderancia de productos de consumo más que de bienes. Alimentos y bebidas, productos de belleza, indumentaria, productos de higiene y cuidado personal, fueron las categorías que dominaron.



CATEGORÍAS QUE MÁS

UNIDADES VENDIERON

Alimentos y bebidas; Productos de belleza; Indumentaria (no deportiva); Productos de higiene y cuidado personal; Hogar, muebles y jardín; Indumentaria deportiva; Electrodomésticos y aires acondicionados; Herramientas de construcción; Electrónica, audio, video y TV y Celulares y teléfono.

En cuanto a salud y belleza, el total de productos vendidos de esta categoría fue 127.357. Los productos que se destacaron fueron: máscaras faciales, sérums, cremas hidratantes y faciales, ampollas para el pelo, maquillaje, productos de limpieza facial y shampoos.

Otro de los puntos a destacar de esta edición es que el 77% de las ventas totales se enviaron a domicilio a través de empresas de logística, mientras que el 23% optó por el retiro en tiendas físicas o puntos de venta.



SIGUE HASTA HOY

Mientras tanto, la mayoría de las plataformas y empresas de distintos rubros adelantaron el miércoles que extenderán hasta este domingo la acción de descuentos especiales en productos y servicios Hot Sale 2023 organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Desde Mercado Libre anticiparon que los beneficios y descuentos continuarán activos durante el Hot Week hasta este domingo. Al mismo tiempo, la empresa Bigbox, que participó del Hot Sale 2023 con descuentos de hasta el 50% para disfrutar diferentes regalos, adelantó que extenderá las promociones del 11 al 14 de mayo inclusive para disfrutar el Hot Week. La agencia de viajes Travel Services anticipó que extenderá las ofertas y descuentos hasta el domingo 14 de mayo. En los tres días del Hot Sale 2023, el 63% de las ventas fueron a destinos internacionales, mientras que el 37% fueron para los nacionales.