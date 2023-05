Con "Santa Fe Más" se fomenta la inserción laboral de los jóvenes

El gobierno de la provincia implementa, desde el inicio de la actual gestión, el programa “Santa Fe Más, aprender haciendo”, a través del cual busca la inserción de jóvenes de entre 16 a 30 años al circuito de la economía formal.

El Ministerio de Desarrollo Social es el encargado de formalizar esta política pública, proporcionando becas y capacitaciones en oficios y servicios a más de 26.000 jóvenes de todos los rincones de la provincia.

Esta última semana se anunció que el monto de las becas del programa Santa Fe Más, pasará de $5.000 a $7.000 pesos, lo que implica una inversión mensual de $140.000.000, totalizando más de $2.500 millones durante la presente gestión.

El programa llega a 213 localidades distribuidas en los 19 departamentos santafesinos. En cada una de estas localidades, los integrantes pueden optar por alguno de los 1.800 talleres de construcción, carpintería, electricidad, textil, informática, peluquería, vivero, gastronomía y soldadura.

También, se destacan los talleres de capacitación en servicios orientados a la comunidad; para el cuidado de niños y niñas, guardavidas, cadetería y delivery, gestión administrativa, community manager o gestión ambiental.

Nicolás Luna, joven de 28 años participante del taller de electricidad de la ciudad de Coronda, contó que “durante nueve meses asistimos a las capacitaciones y trabajamos en grupo. Creo que esto nos servirá a todos para poder conseguir un trabajo o desarrollar un oficio en una actividad que nos interesa mucho y la que siempre tiene salida laboral”.

Maite Carelli, nueva egresada de la Escuela de Guardavidas de la ciudad de Santa Fe, destacó que “la capacitación no solo forma profesionales íntegros, sino que también se centra en el desarrollo personal, generando empatía con el prójimo, y transmitiendo valores de humildad y humanización que nos ayudó en un progreso de transformación moral y ético en lo personal”.

Juan, quien se capacitó a través del programa en el oficio de carnicero y hoy integra el personal del frigorífico Tomasello, de la localidad de Ricardone, expresó que "el Santa Fe Más para mí fue una ayuda tremenda, porque como están las cosas hoy en día, conseguir trabajo en blanco es muy difícil. La verdad que me ayudó mucho el lugar, la atención que te dan, como te cuidan, todo."

Por su parte, María Soledad Torres, corondina de 24 años, tallerista de panificados y repostería, resaltó que “amo la repostería y esta es la primera vez que tengo la oportunidad de hacerlo gracias al apoyo que nos brindan desde el Santa Fe Más, ya que nos ayuda un montón en nuestro emprendimiento para después poder conseguir un trabajo de esto que me gusta tanto”.



UNA APUESTA POR LA INCLUSIÓN

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani expresó que “este incremento redunda en un impacto positivo en la política de inserción educativa y laboral que impulsa el gobernador Omar Perotti, y que articula este ministerio con colaboración de todos los otros ministerios”.

“Desde el inicio de la gestión, el gobernador nos pidió que trabajemos muy fuerte en la inclusión de los y las jóvenes y en generar más y mejores posibilidades de desarrollo, y en ese camino estamos”, agregó Capitani.

Por su parte, el secretario de Políticas de Inclusión y Desarrollo Territorial, Fernando Mazziota, afirmó que “es esencial que el Estado acompañe a las y los jóvenes en el desarrollo de su preparación y brinde herramientas y oportunidades concretas para incorporarse al mercado laboral formal”.

Y agregó: “El Santa Fe Más es un programa de sentido federal y desde sus bases está pensado para que santafesinas y santafesinos de toda la provincia puedan elegir y concretar sus proyectos de vida”.



DE LA FORMACIÓN HASTA

LA PRÁCTICA LABORAL

El programa Santa Fe Más está destinado a jóvenes de entre 16 y 30 años que se encuentran por fuera de los circuitos formales educativos y laborales de la provincia de Santa Fe. Busca promover la inclusión socioeconómica y el desarrollo productivo regional. También permite mejorar la calidad de vida, reducir las violencias y reconstruir vínculos comunitarios en el territorio.

Para esto, el gobierno provincial trabaja en conjunto con sindicatos, empresas y organizaciones de la sociedad civil locales.

Está formado por dos etapas: la primera denominada trayecto formativo, donde los jóvenes asisten a talleres pensados en módulos de tres meses con dos encuentros semanales en los que aprenden mientras trabajan. Al finalizar cada módulo, se propone una actividad grupal relacionada con lo que aprendieron para implementar en el barrio o localidad.

La segunda etapa, llamada estrategia de egreso, busca acompañar a los egresados en la realización de sus proyectos productivos o laborales a partir de la formación que eligieron.

Esta etapa prevé el egreso, ya sea para insertarse laboralmente, retomar la escuela o emprender un trabajo cooperativo o autogestivo.

Consiste en una práctica laboral en una empresa, industria o comercio del sector privado, o en la constitución de una unidad productiva o cooperativa que le permita al egresado, en un futuro, solventar su economía.

Cabe destacar que el Santa Fe Más cuenta con un grupo de talleristas, quienes son los encargados de las capacitaciones, y además de planifican y llevan adelante el trayecto pedagógico, considerando los contextos específicos, los intereses y necesidades de las y los jóvenes y ofrecen.

También, está el grupo de acompañantes, quienes se encargan de generar los ámbitos habilitantes para que las y los jóvenes construyan lazos afectivos y sentido de pertenencia y grupalidad.

Estos actores, son los encargados de generar instancias de intercambio de experiencias, retrabajo y construcción de estrategias para abordar situaciones cotidianas a fin de lograr un abordaje integral de los y las participantes.

El Santa Fe Más encuentra en los sindicatos, clubes de barrio, bibliotecas populares, vecinales, centros comunitarios y demás organizaciones de la sociedad civil, en los gobiernos locales y en el sector privado aliados estratégicos para el funcionamiento.