Unión de Sunchales logró un buen triunfo en Lincoln

Inmejorable comienzo de la segunda rueda para Unión de Sunchales en el Federal A. El equipo de Cristian Molins se impuso en Lincoln ante El Linqueño por 1 a 0 y se prendió otra vez en la Zona 3. El único tanto del partido fue convertido por Santiago Paulini a los 31' de la primera etapa.

El conjunto sunchalense jugó un buen primer tiempo controlando en todas sus líneas al equipo bonaerense. En el complemento los locales fueron totalmente superiores en el juego pero se encontraron con un Agustín Ruffinetti firme bajo los tres palos, que respondió cada vez que fue llamado a intervenir.

Así el Bicho Verde tiene un feliz fin de semana esperando por el buen Sportivo Las Parejas, al que recibirá el martes a las 20.30.

La décima fecha se completó con estos partidos: Defensores de Pronunciamiento 1 (Leandro Ilari) vs. Sportivo Belgrano 0; Independiente de Chivilcoy 3 (Marcos Salvaggio, Rodrigo Mosqueira y Marcos Lamolla) vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay 1 (Agustín Giffrey); Sportivo Las Parejas 0 vs. Douglas Haig de Pergamino 0.. Libre: Defensores de Villa Ramallo.

Posiciones: Douglas Haig 20 puntos; Sp. Las Parejas 19; El Linqueño 15; Independiente 14; Sp. Belgrano 13; Unión 11; Gimnasia y DEPRO 8; Defensores de Villa Ramallo 3.



ZONA 4

Ayer quedó libre 9 de Julio en la novena fecha de la Zona 4, pero sus rivales jugaron siendo estos los resultados. El dato positivo es que perdió el penúltimo Crucero del Norte.

Gimnasia y Tiro de Salta 3 (Daniel Abello -2- y Ezequiel Cérica) - Crucero del Norte 1 (Abel Méndez); San Martín de Formosa 1 (Orlando Vega) - Juventud Antoniana 0; Sarmiento 0 - Boca Unidos 0 y Central Norte 0 - Sol de América 0.

Recordemos que el León recibirá el miércoles a las 20.30 a Central Norte, con el arbitraje de Guillermo González (Resistencia), por la undécima fecha.

Posiciones: Gimnasia y Tiro 17 puntos; Sarmiento 16; Sol de América 15; J. Antoniana 14; San Martín 13; Boca Unidos 12; Central Norte 11; Crucero del Norte 9 y 9 de Julio 4.