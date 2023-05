Realizarán elecciones parciales en San Juan

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La provincia de San Juan elegirá este domingo intendentes, concejales y legisladores provinciales, en medio de un clima de tensión entre el Ejecutivo local y la Corte Suprema, tras la suspensión de los comicios a gobernador y vice.

Luego de que la Justicia Electoral sanjuanina confirmara la realización de la elección para el resto de las categorías, se supo que las boletas no fueron reimpresas y que el nombre del gobernador Sergio Uñac estará presente en los cuartos oscuros este domingo.

De esta forma, el mandatario peronista busca dar un mensaje a la Corte Suprema, confiado en que sus candidatos se quedarán con la victoria electoral.

En el entorno del gobernador esperan que un triunfo este domingo sirva como una gran encuesta de lo que será la elección general, aún sin fecha.

Uñac, quien busca su reelección, fue impugnado ante la Justicia por un supuesto incumplimiento de la Constitución local, por haber excedido los períodos permitidos para seguir al frente del Poder Ejecutivo local.

La Corte Suprema determinó el pasado martes que las elecciones debían ser suspendidas, pero no determinó si el gobernador puede presentarse o no por otro mandato.

Esa cuestión de fondo debe ser resuelta por el máximo tribunal y Uñac todavía mantiene su postulación, a diferencia del caso de Juan Manzur, que ante una situación similar desistió de su candidatura en Tucumán.

Tras conocerse la suspensión de las elecciones a gobernador y vice, Juntos por el Cambio pidió a la Corte Suprema que también cancelara el resto de los comicios, pero el alto tribunal rechazó el pedido.

A raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia, en los comicios de San Juan sólo se elegirán 17 diputados proporcionales, 19 diputados departamentales y 19 intendentes con sus respectivos concejales.

Un detalle a tener en cuenta es que las boletas que encontrarán los sanjuaninos en los cuartos oscuros serán las mismas que ya están impresas y que tienen a las figuras de gobernador y vice. Sin embargo, sólo se contarán los votos a diputados, intendentes y concejales en todos los departamentos.

El pasado miércoles, el gobernador Sergio Uñac confirmó la realización del resto de los comicios y le pidió a los sanjuaninos que vayan a votar este domingo.

"Concurramos masivamente a votar, demostremos que los sanjuaninos queremos elegir a nuestras autoridades", solicitó en una conferencia de prensa.

Con un total de 603.276 electores habilitados, las votaciones se desarrollarán en 1.795 mesas distribuidas en 270 escuelas en toda la geografía provincial.