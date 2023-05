De Pedro reclamó definir el programa de gobierno

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, llamó a "militar y salir a dar la discusión sobre los modelos de país" y remarcó que "el candidato será lo último" para definirse.

"Lo más conveniente es mantener la unidad, tener un programa, saber que lo que se propone se va a hacer y si eso no se puede generar mediante un consenso, se tendrá que resolver mediante unas PASO", sostuvo el funcionario nacional al analizar la interna del Frente de Todos de cara a los comicios.

Evitó responder sobre si la vicepresidenta, Cristina Kirchner, será candidata y al ser consultado sobre si él competirá, manifestó: "Estoy a disposición del espacio político, de todos los dirigentes".

Y profundizó: "Primero hay que discutir el programa y después los candidatos. Soy un militante que está a disposición, no tengo mi ego puesto en la política, con lo cual no tengo problema de ser parte desde el lugar en que la fuerza política diga".

En ese sentido, el referente de La Cámpora pidió "tener paciencia y seguir militando, casa por casa, barrio por barrio, fábrica por fábrica, hablar con los vecinos".

"Hay que militar más allá de los candidatos, porque es una discusión de modelos. No hay que estar tan pendientes de los nombres, sino de las fuerzas políticas, de la militancia, de la articulación con el movimiento obrero organizado", planteó.

E insistió: "Empezar a militar y salir a dar la discusión entre los modelos que se vienen y el candidato será lo último".

Consultado acerca de si en el acto del 25 de mayo que prepara el kirchnerismo podría haber definiciones sobre las candidaturas, indicó: "Los plazos son los que están en la ley. El 24 de junio es el cierre de candidaturas. Me manejo con esos plazos".

Finalmente, el ministro del Interior remarcó que "el escenario político se va a modificar cuando el Frente de Todos proponga sus candidatos".