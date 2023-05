Milei confía en entrar a un balotaje con JxC

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El precandidato presidencial Javier Milei, de La Libertad Avanza, se mostró confiado en que puede entrar a un balotaje con Juntos por el Cambio porque está "en un empate técnico con el kirchnerismo".

"Si el Gobierno se sigue equivocando y nosotros no cometemos errores no forzados, podemos entrar al balotaje y ganar las elecciones", sostuvo Milei.

Al hacer una crítica al jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, del PRO, señaló que "defiende las ideas que hundieron al país, solo que él dice que lo hace con buenos modales".

"Esas ideas, que son la base de la decadencia, aplicarlas de manera eficiente destruirían el país. En el caso de (Patricia), Bullrich no comparte esas ideas", señaló el precandidato liberal.

Milei, al ser consultado sobre las protestas y cortes y de calles, subrayó: "Cortar la calle está mal, uno tiene el derecho de hacer lo que quiera y protestar pero sin violentar el derecho del otro. El derecho es el derecho a transitar. Si en algún caso no quieren cumplir la ley, los cabecillas irían a la cárcel por no permitir que los ciudadanos transiten".

Según dijo, su espacio ha "hecho un trabajo profundo señalando que la inflación se genera por un exceso de oferta y eso hace que la moneda pierda. El gobierno ha emitido y era inexorable que hubiera inflación. Tiene que ver con el déficit fiscal, los programas para la soja de compra de dólares, y con la emisión futura, las lelics. Estamos en niveles similares a la antesala de la hiper".