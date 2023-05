Patricia Bullrich pide que compita Cristina

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La precandidata presidencial Patricia Bullrich desafió a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a que "tenga la valentía de ponerse en la boleta presidencial".

"Cristina se esconde, diciendo que no tiene nada que ver con este Gobierno. Quiero discutir con la responsable de lo que está pasando hoy en la Argentina", sostuvo la ex ministra de Seguridad.

En declaraciones radiales, la referente opositora se mostró confiada en poder derrotar a la ex mandataria en un eventual balotaje: "Totalmente. Le gano yo, le gana una estrategia de cambio, le gana una coalición, le gana el pueblo argentino".

Ante los dichos de la titular del Senado sobre su intención de no competir en la contienda electoral, Patricia Bullrich la acusó de pretender "guardarse como si fuera una reserva ideológica de sus ideas para después desde el primer día ponerse a tirar piedras".

"Que se ponga en la boleta, que tenga la valentía de ponerse en la boleta presidencial", lanzó la postulante a la Casa Rosada, quien aseguró que a partir del 10 de diciembre el kirchnerismo "se va a encontrar con un Gobierno bien parado, parado donde se tiene que parar y con toda la fuerza social".

En ese sentido, la referente del PRO se refirió a las iniciativas que debería implementar un eventual Gobierno suyo: "Vamos a tener que trabajar muy, muy duro y explicándole a la gente las medidas que vamos a tener que tomar para dejar atrás un camino inflacionario y entre en uno de estabilidad. Vamos a hablar con la verdad. No me preocupa que tengamos que tomar el toro por las astas, porque la gente lo va a entender y porque se lo vamos a hablar con claridad".



ESPERT-MILEI

Finalmente, al referirse a la inclusión del liberal José Luis Espert a la alianza opositora, manifestó: "Espert es una persona que quiere acercarse, lo quisimos acercar en 2021 y en ese momento hubo un problema de desorganización en la provincia. Más ideas liberales que se sumen a Juntos por el Cambio es bienvenido. Así que bienvenido Espert al espacio".

Sin embargo, aclaró que la situación con Javier Milei es diferente: "Juntos por el Cambio va por su lado y Milei por el suyo".