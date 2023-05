Liga Rafaelina: lo que se juega este domingo

El torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol ingresa en su etapa de definición y este domingo se completará la octava y penúltima fecha, que ya tiene disputada unos cuantos adelantos. También habrá actividad en la B, que completará la fecha 7 del Apertura, y se pone en marcha el fútbol femenino con la disputa de la fecha 1.



PRIMERA A



JUEVES 11/05: 9 de Julio 0 vs Sportivo Norte 1, Ferro 0 vs Quilmes 0, Unión 0 vs Peñarol 1. VIERNES 13/05: Argentino de Vila 2 vs Deportivo Josefina 1, Atlético María Juana 1 vs Atlético de Rafaela 4. HOY:15.30hs Ben Hur vs Brown de San Vicente (Darío Suárez), Deportivo Aldao vs Deportivo Tacural (Ángelo Trucco), Deportivo Ramona vs Libertad de Sunchales (Guillermo Vacarone), Florida de Clucellas vs Argentino de Humberto (Fabio Rodríguez).



LAS POSICIONES:



ZONA A: Sportivo Norte 20, puntos; Libertad 19; Arg. de Vila 16; Arg. Quilmes 11; dep. Josefina 9; dep. Tacural 8; dep. Aldao 7; dep. Ramón 6; 9 de Julio 4.



ZONA B: Unión de Sunchales 15, puntos; Peñarol 13; Ben-Hur 12; Atlético de Rafaela 11; Ferro 11; Atlético María Juana 9; Pardo de San Vicente 8; Florida de Clucellas 7; Arg. de Humberto 1.



PRIMERA B



ZONA NORTE



VIERNES 12/05: Tiro Federal de Moisés Ville 1 vs. San Isidro de Egusquiza 2. HOY:14.30 hs: Independiente San Cristóbal vs. Belgrano de San Antonio (José Domínguez). 15.30 hs: Atlético Juventud vs. Deportivo Bella Italia (Ayrton Isasa), Moreno de Lehmann vs. Independiente de Ataliva (Mauro Cardozo), Sportivo Roca vs. Sportivo Aureliense (Rodrigo Pérez). Libre: Deportivo Susana.



ZONA SUR



VIERNES 13/05. La Hidráulica 0 vs. Atlético Esmeralda 0. HOY.

15.30 hs Libertad de Estación Clucellas vs Talleres de María Juana (Leandro Aragno), La Trucha FC vs Defensores de Frontera (Ariel Gorlino), Zenón Pereyra FC vs Sportivo Santa Clara (Claudio González), Juventud Unida de Villa San José vs San Martín de Angélica (Brian Celis). Libre: Bochófilo Bochazo.



FEMENINO



En cancha de Libertad de Sunchales: Sub12: 10hs 9 de Julio vs Ben Hur, 10.50hs Cicles vs Atlético de Rafaela, 11.40hs Libertad vs Arg. de Humberto. Sub 16: 12.30hs Argentina. Humberto vs Atlético de Rafaela y 13.45hs Libertad vs Susana.