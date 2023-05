Otro contundente triunfo de CRAR para terminar puntero

El Círculo Rafaelino de Rugby consiguió este sábado otro contundente triunfo en el cierre de la primera rueda del torneo de segunda división del TRL, al vencer en el predio de la Ruta 70 a Universitario de Santa Fe por 43 a 12. El Verde apoyó siete tries, cinco de ellos en el primer tiempo, cuando ya había logrado el bonus ofensivo. Fue una jornada redonda para el Verde, ya que perdió Los Caranchos y al quedar libre Jockey, cerró la primera mitad de la fase regular solo en la punta.

En esta versión 2023 con Alejandro Chiavón al frente del cuerpo técnico, juegue quien juegue el equipo rafaelino mantiene una línea clara en cuanto a sus sistemas y la prueba fue este partido, donde prácticamente hubo medio equipo distinto en relación a la fecha pasada.

Ya a los 7 minutos, por intermedio en ambas ocasiones de Gastón Kerstens, el local había apoyado dos tries con una gran dinámica ofensiva. Y luego llegó el tercero por Leonardo Sabellotti, en una jugada de mayor cantidad de fases, para posteriormente Manuel Mandrille conseguir el cuarto. El otro try de esa etapa inicial fue de Juan Cruz Karlen.

Si bien Universitario descontó antes del primer tiempo y tuvo bastante la guinda en los minutos iniciales del complemento, la formación rafaelina con el ingreso de algunos de sus habituales titulares -o jugadores de mayor experiencia- retomó el control del partido y lo cerró sin problemas, con apoyos de Ferrero y Mandrille nuevamente.

CRAR cierra de esta manera una primera rueda casi ideal, con siete triunfos y una sola derrota, solo en la punta.

La formaciòn titular de CRAR fue con Juan Ghizzoni, Pedro Ambort y Andrés Requelme; Manuel Mandrille y Juan Cruz Karlen; Gastón Kerstens, Julián Clemenz e Ignacio Sapino; Ricardo Brown y Pablo Villar; Giuliano Chiarelli, Juan Nicolás Imvinkelried (c), Leonardo Sabellotti, Mateo Villar; Martín Bocco.

Luego ingresaron: 8 ST Jonatan Viotti, Martín Barberis y Gabriel Morales por Ghizzoni, Ambort y Requelme; 10 ST Mariano Ferrero por G. Kerstens; 24 ST Esteban Appo por Clemenz; 30 ST Francisco Fuglini y Mateo Ferrero por Ricardo Brown y Nicolás Imvinkelried.

Puntos de CRAR: PT, 3' y 7 tries de Gastón Kerstens; 16' try de Sabellotti conv. por P. Villar; 18' try de Mandrille conv. por Villar; 27' try de Karlen.

ST: 28' try de Ferrero conv. por P. Villar, 31' try de Mandrille conv. por P. Villar.

Cabe destacar también los holgados triunfos en pre-reserva, por 76 a 0, y en reserva por 43 19, del equipo rafaelino.



PERDIO LOS CARANCHOS

Ya se sabía que Jockey de Venado Tuerto quedaba libre, pero la tarde fue redonda para CRAR porque el otro puntero, Los Caranchos de Rosario, perdió como local ante Tilcara de Paraná por 29 a 22.

Los otros resultados: Alma Juniors 20 - La Salle 20 y Logaritmo 29 - Provincial 5.

Posiciones: CRAR 34; Los Caranchos 30; Jockey VT 29; Alma Juniors 25; La Salle 22; Tilcara 20; Logaritmo 10; Provincial 5 y Universitario 0.

Próxima fecha (1ª de la segunda rueda): CRAR vs. Tilcara de Paraná; Alma Juniors vs. Provincial; Los Caranchos vs. La Salle y Jockey de Venado Tuerto vs. Universitario. Libre: Logaritmo.