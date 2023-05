Por ahora, habrá cinco candidatos a intendente

El intendente, Luis Castellano, que buscará una nueva reelección, los concejales Leonardo Viotti y Ceferino Mondino, el ex edil Raúl Lalo Bonino y un "tapado" que iría por el espacio de Juan Argañaraz y Delvis Bodoira serían los cinco precandidatos para la intendencia en las elecciones primarias del 16 de julio, aunque nunca hay que descartar algún invitado más en la lista, luego de que anoche venciera el plazo para inscribir a los postulantes.

"Vamos a sorprender con nuestro candidato a intendente, va a ser una bomba", anticipó Bodoira, precandidato a concejal por el espacio "Inspirar", aunque evitó dar nombres.

En realidad, en esta categoría no hubo mayores sorpresas este viernes pues los nombres ya estaban registrados por la opinión pública. Castellano será precandidato por "Juntos Avancemos", que agrupa a peronistas y aliados, y en principio no tendría internas excepto que aparezca alguien de Unidad Ciudadana, que no proporcionaron datos.

Viotti irá por "Unidos por Cambiar Santa Fe" con el faro de Carolina Losada a nivel provincial, al igual que Mondino pero quien forma parte de la tribu de Maximiliano Pullaro. Bonino en tanto se presentará por el espacio de los libertarios.

Las novedades más importantes se produjeron en la categoría de concejales. En principio, el mapa de aspirantes a legisladores ciudadanos quedó conformado de la siguiente manera.



JUNTOS AVANCEMOS

-La lista oficialista que cuenta con respaldo del intendente Castellano esta integrada por Juan Senn, María Paz Caruso, Heri Passarino, Alejandra Quinteros, Rubén “Pocho” Bossana, Silvit Yori, Gabriel Stoffel y Daiana Britto.

-El Movimiento Evita tiene en los primeros lugares de la lista a María Acosta, José Grasinno y Luisina Mendieta. A nivel provincial respaldan al precandiato a gobernador, Eduardo Toniolli.

-Miguel Acosta será nuevamente de la partida por un espacio vecinalista.

Resta conocer si finalmente Unidad Ciudadana, que tiene como precandidato a gobernador a Leandro Busatto, tendrá candidatos para el Concejo.



UNIDOS PARA CAMBIAR SANTA FE

-La lista de Viotti tendrá al presidente del Concejo, Germán Bottero, en el primer lugar y después siguen Mabel Fossatti, Hugo Morel, Norma Becchio, Diego Grassino, Stella Colombo, Leandro Rocchia y Nadia Rodríguez Williner.

-Por el lado del socialismo, la división a nivel provincial se notó en el plano local. El Centro Socialista que lidera Santiago Gaspoz no presentó lista pero manifestó su respaldo a Antonio Bonfatti como precandidato a diputado provincial. Ciudad Progresista, una de las líneas del partido, sí definió a sus postulantes, con el docente Matías Martínez Sella al frente de la nómina. Después siguen Natacha Falconi, Jeremías Martínez, Atenas Ovena, Germán Vazzano, María Inés Cornejo, Joaquín Zanella y Natalia Borgogno.

-El PDP tenía todo definido tal como publicó este Diario. Su lista es encabezada por el concejal Lisandro Mársico, Carla Boidi, Pablo Miassi, Sandra Gillli, Javier Grande, Mariana Bertolín, Mario Sartorio y Fabiana Álvarez. Para la intendencia apoyan a Viotti.

-Del lado del PRO, Ceferino Mondino presentó su lista con Alejandro Saione en primer lugar y Alejandra Barberis en el segundo, como ya informó este Diario. Después siguen Facundo Suárez, María Soledad Zapata; Carlos Okon, Paola Rossi, Lucas Sunier y Regina Maumary.



OTROS PARTIDOS

Delvis Bodoira confirmó que será precandidato a concejal por Inspirar pero no aportó mayores datos sobre el resto de los integrantes de la lista.

Por su parte, Oscar Gasparotti intentará nuevamente llegar al Concejo esta vez con su lista La Fuerza de la Libertad, en la que estará acompañado por Mariela Ferreyra, Nahuel Muñoz, Perla Bustos, Nicolás Clausen, Nadia Yeates, Sebastián Clausen y Viviana Garetto.

Finalmente, Unite que lleva a Bonino como precandidato a intendente lleva a Germán Boidi en el primer lugar de la lista para el Concejo, tal como informó este Diario. El resto de los integrantes son Claudia Nemiña, Juan Manuel Kalvermatter, Sabrina Carrascal, Alejandro Ruiz; Leandro Garetto, Yamila Meyer De Sousa y David Hoffmann.

Tras el cierre de listas, faltará la oficialización de las mismas por parte del Tribunal Electoral provincial y luego el 16 de junio comenzará la campaña. Previamente, habrá un sorteo para asignar los espacios de la ciudad para la colocación de la cartelería de cada fuerza política.